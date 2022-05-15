Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE
La Liga'nın 37.haftasında Villarreal evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? Villarreal maçını hangi kanal veriyor?
La Liga’da adım adım sezon sonuna yaklaşılırken 37.haftada hangi takımların karşı karşıya geleceği araştırılıyor. Peki, Villarreal Sociedad maçı ne zaman?
Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE
Villarreal 15 Mayıs Pazar akşamı TSİ 20.30'da Real Sociedad'ı konuk edecek. Estadio de la Cerámica'da oynanacak maç D Smart Kanal 91'den naklen yayımlanacak.
Villarreal-Real Sociedad muhtemel 11’ler:
Villarreal: Gero Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Étienne Capoue, Dani Parejo, Coquelin, Samu Chukwueze; Gio lo Celso y Boulayé Dia
Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Silva, Rafinha; Isak y Sorloth