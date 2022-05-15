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Spor Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE
Spor

Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE

La Liga'nın 37.haftasında Villarreal evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? Villarreal maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:29:00 -
Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE

La Liga’da adım adım sezon sonuna yaklaşılırken 37.haftada hangi takımların karşı karşıya geleceği araştırılıyor. Peki, Villarreal Sociedad maçı ne zaman?

Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal-Real Sociedad CANLI İZLE

Villarreal 15 Mayıs Pazar akşamı TSİ 20.30'da Real Sociedad'ı konuk edecek. Estadio de la Cerámica'da oynanacak maç D Smart Kanal 91'den naklen yayımlanacak.

Villarreal-Real Sociedad muhtemel 11’ler:

Villarreal: Gero Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Étienne Capoue, Dani Parejo, Coquelin, Samu Chukwueze; Gio lo Celso y Boulayé Dia

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Silva, Rafinha; Isak y Sorloth

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