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Spor Vida, bakın giderayak ne yaptı!
Spor

Vida, bakın giderayak ne yaptı!

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael liderliğinde gelecek sezona bambaşka bir kadroyla girmek için çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, transfer edilecek olan oyuncuları merak ederken takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da soru işaretlerini gidermek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:16:00 -
Vida, bakın giderayak ne yaptı!

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael liderliğinde gelecek sezona bambaşka bir kadroyla girmek için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, transfer edilecek olan oyuncuları merak ederken takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da soru işaretlerini gidermek istiyor.

Bu sezon mücadele ettiği Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida...

AYRILIK, KASIMPAŞA MAÇIYLA GELDİ
Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı.

VEDA TURLARINA BAŞLADI
Hırvat stoper, Siyah-beyazlılarla ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.

12 ADET iPHONE 13 HEDİYE ETTİ

33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet iPhone 13 Pro Max hediye etti. Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.

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