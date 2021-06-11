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Yerel Vicdansız hırsız hamile kadını hedef aldı
Yerel

Vicdansız hırsız hamile kadını hedef aldı

Adıyaman'da bir hamile kadın kapkaççıların hedefi oldu. Hırsızların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:46:00 -
Vicdansız hırsız hamile kadını hedef aldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde yakınlarıyla beraber kaldırımda yürüyen Hilal Çakmak isimli hamile kadına kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs yaklaştı. Kimliği belirsiz şahıs, elini çantanın içerisine koyarak burada bulunan cüzdanı çaldı.

Kapkaça uğradığını anlayan kadın hızla kaçan kapkaçının peşinden koşmamaya başladı. Bir süre yakınlarıyla beraber şahsı kovalayan Hilal Çakmak, kapkaççıyı yakalayamadı.

Meydana gelen olay saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan çalınan cüzdan içerisinde 700 TL, kredi kartları ve özel evrakların yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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