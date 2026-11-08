VEZDEF Başkanı Öztürk'ten 'Samsun Küçülür' iddialarına tepki

VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, bazı haber sitelerinde Vezirköprü’nün il olması durumunda Samsun’un büyükşehir statüsünü kaybedeceği ve küçüleceği yönünde yayımlanan iddialara tepki gösterdi. Öztürk, söz konusu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Vezirköprü’nün il olma talebinin Samsun’a karşı bir girişim olarak gösterilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Vezirköprü’nün il olması yönündeki taleplerin son günlerde farklı tartışmalar üzerinden gölgelenmeye çalışıldığını ifade eden VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, Samsun’un büyükşehir statüsünü kaybedeceği ve küçüleceği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.





Vezirköprü’nün il olmasını istemenin Samsun’a karşı olmak anlamına gelmediğini belirten Öztürk, Samsun’un herkesin ortak değeri olduğunu, Vezirköprü’nün ise tarihî geçmişi, coğrafi büyüklüğü, kültürel zenginliği ve bölgesel potansiyeliyle il olmayı hak eden kadim bir şehir olduğunu dile getirdi.



“ŞEHİRLER ARASINDA REKABET DEĞİL, KALKINMA İSTİYORUZ”



Havza, Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinin de Vezirköprü ile birlikte değerlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından önemli bir fırsat olabileceğine dikkat çeken Öztürk, bu süreçte ilgili ilçelerde yaşayan vatandaşların iradesinin esas alınması gerektiğini ifade etti.



Bazı haber sitelerinde yer alan “Vezirköprü il olursa Samsun kaybeder, Trabzon kazanır” şeklindeki değerlendirmelerin meseleyi yanlış bir zemine taşıdığını belirten Öztürk, şehirlerin birbirleriyle rekabet etmesi yerine birlikte kalkınması gerektiğini kaydetti.



“SAMSUN BÜYÜSÜN DERKEN VEZİRKÖPRÜ NEDEN BÜYÜMESİN?”



Samsun’un büyükşehir statüsünü kaybedeceği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savunan Öztürk, ortaya atılan senaryoda dahi Samsun’un nüfusunun bir milyonun üzerinde kalacağına dikkat çekti.





Öztürk, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:



“Şunu sormak isteriz: Samsun büyüsün derken Vezirköprü neden büyümesin? Samsun güçlensin derken Havza, Ladik, Kavak ve Asarcık neden gelişmesin? Bir şehrin gücü, kendisine bağlı ilçe sayısıyla değil; ekonomisiyle, üretimiyle, yatırımlarıyla ve insanına sunduğu imkânlarla ölçülür.



Vezirköprü’nün il olması Samsun’dan bir şey koparmak değil, Anadolu’nun kalkınmasına yeni bir merkez kazandırmaktır. Biz Samsun’un küçülmesini değil, Vezirköprü’nün büyümesini istiyoruz.



Kimse Vezirköprü’nün haklı talebini Samsun sevgisi üzerinden sorgulamaya kalkmasın. Bizim Samsun sevdamız da Vezirköprü sevdamız da tartışmaya açık değildir.”



“VEZİRKÖPRÜ’NÜN TALEBİ SAMSUN’A KARŞI DEĞİLDİR”



Vezirköprü’nün il olma talebinin bir ayrışma veya şehirler arası rekabet meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bölgenin ekonomik, sosyal ve idari açıdan gelişmesine katkı sunacak her adımın önemli olduğunu belirtti.



Öztürk, Vezirköprü’nün il olması hedefinin Samsun’un kazanımlarına karşı değil, bölgenin tamamının kalkınmasına yönelik bir beklenti olduğunu ifade etti.