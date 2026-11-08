Gazeteci Ece Sevim'den gündem olacak soru: Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'den neden korkuyor? ‘Epstein’den farksızlar...’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gazeteci Ece Sevim, Akit gazetesinin manşetini sosyal medya hesabından yorumlayarak Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yeni Parti'yi ahlaksızlık ve yolsuzluk iddiaları üzerinden hedef alan Sevim, geçmişte gündeme gelen çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını hatırlattı. Sevim'in Akit manşeti üzerinden “Yeni Partililer Epstein'den farksızlar!” sözlerine dikkat çekti.
Gazeteci Ece Sevim, Akit gazetesinin Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel hakkındaki manşetini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla değerlendirdi.
Özgür Özel'in Mustafa Sarıgül karşısındaki tutumunu sorgulayan Sevim, Yeni Parti'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
'ÖZGÜR ÖZEL, MUSTAFA SARIGÜL'DEN NEDEN KORKUYOR?'
Sevim, paylaşımında Yeni Parti yönetiminin siyasi ve ahlaki üstünlük iddialarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
“Ne psikolojik üstünlük onlarda ne de ahlaki üstünlük onlarda. Peki, Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'den neden korkuyor?”
Gazeteci Sevim, açıklamasının devamında parti çevresinde gündeme gelen ahlaksızlık, yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına değindi.
'AHLAKSIZLIKLARLA, YOLSUZLUKLARLA KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR'
Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Sevim, konuşmasında şu sözleri dile getirdi:
“Ahlaksızlıklarla, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla karşımıza çıkıyorlar.”
Sevim, siyasi tartışmaların yalnızca parti yönetimiyle sınırlı olmadığını belirterek geçmişte gündeme gelen bazı olayları da hatırlattı.
LİDERLİK KAMPI VE ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ
Ece Sevim, sosyal medya paylaşımında “liderlik kampı” adı altında düzenlenen faaliyetlerle ilgili çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar iddialarını da gündeme taşıdı.
Konuşmasında lise çağındaki kız çocuklarına ilişkin iddialara değinen Sevim, söz konusu dönemde Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanı olduğunu hatırlattı.
Sevim'in açıklamalarında, geçmişteki bu iddialarla ilgili siyasi sorumluluk tartışmaları öne çıktı.
'YENİ PARTİLİLER EPSTEIN'DEN FARKSIZ!'
Gazeteci Ece Sevim, eleştirilerinde çocukların cinsel istismarıyla bağlantılı suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'a da Akit üzerinden gönderme yaptı.
“Yeni Partililer Epstein'den farksız!”
Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Özgür Özel'in Mustafa Sarıgül karşısındaki tutumunu sorgularken, geçmişte gündeme gelen iddiaların da hatırlanması gerektiğini vurguladı.