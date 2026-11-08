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Gündem Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk
Gündem

Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk

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Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık Ön Seçimi'nde oy kullanmasının ardından seçimi nasıl kanacaklarının ipuçlarını verdi. 'Gel' deyince gelen, 'koş' deyince koşan, 'çalış' deyince çalışan insanlardan oluşan bir partileri olduğunu anlatan Özel “250 bin kişilik bir propaganda ordusu kurduk. Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye'yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı anlatacağız” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 81 ilde düzenlediği Genel Başkanlık Ön Seçimi dolayısıyla Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı'na gelerek oy kullandı.

Burada konuşan Özel, partisinin kuruluş talimatını halkın verdiğini, ismini de halkın belirlediğini söyledi.

Özel, genel başkan, il başkanı ve ilçe başkanı düzeyinde ön seçim sistemini Yeni Partide hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 900'e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanılıyor. O yüzden çok çalıştık, çok gayret ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip, şimdi de genel başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Demek ki isteyince, inanınca, mücadele edince oluyormuş." değerlendirmesini yaptı.

250 BİN KİŞİLİK ORDUMUZ VAR

Bundan sonraki süreçte parti tüzüğüne uygun olarak çok önemli yenilikleri sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Özel, mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri kuracaklarını dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti: "Başlangıçta 250 bin kişilik bir seçim propaganda ordusuyla başlıyoruz. Çünkü, Yeni Partinin üyeleri 'ver kimliği, üye ol, tamam' deyip yıllarca unutulan kişiler değil. Türkiye'de 800 bine yakın olan üyemizin her biri her ay partisi için aidat ödüyor. Yani kıt kanaat geçinmek zorunda olan bu ülkenin insanları, kredi kartlarından her ay ödedikleri taksitlerle aidat ödüyor ve partiyi ayakta tutuyorlar. 'Gel' deyince gelen, 'koş' deyince koşan, 'çalış' deyince çalışan insanlardan oluşan bir Yeni Partimiz var. 250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var, seçim kampanyası ordumuz var. Bu orduya hem Yeni Partililer katılabilir hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır, onlar da katılabilirler."

ÇOK GÜÇÜL KADROLARIMIZ VAR

Mahalle ziyaretlerinde ülkenin sorunlarını nasıl çözeceklerini konuşup, bir sonraki genel seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini kapı kapı gezerek anlatacaklarını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye'yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı ve Türkiye'nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız. Çok güçlü kadrolarımız var, yeni katılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek hafta cumartesi günü ve pazar günü resmi kongremizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Kurulduğumuz ilk andan itibaren emeklerini, gayretlerini esirgemeyen tüm üyelerimizi yürekten kucaklıyorum. Görev alan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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