Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S27 serisine dair en somut kanıtlar Güney Kore’den geldi. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin bataryaları, Safety Korea sertifikasyon veri tabanında resmen görüntülendi. Model numaraları sızan pillerin arkasındaki üreticinin ise Çinli dev Zhuhai CosMX Power olduğu belgelendi.