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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

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Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung Galaxy S27 serisine dair en somut kanıtlar Güney Kore’den geldi. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin bataryaları, Safety Korea sertifikasyon veri tabanında resmen görüntülendi. Model numaraları sızan pillerin arkasındaki üreticinin ise Çinli dev Zhuhai CosMX Power olduğu belgelendi.

#1
Foto - Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

Batarya kapasiteleri daha önce sızdırılmış, eylül ayında ise Çin’in 3C kuruluşu tarafından onaylanmıştı. Galaxy S27 Ultra‘nın nominal pil kapasitesinin 5.534 mAh, tipik kapasitesinin ise 5.700 mAh olması bekleniyor. Galaxy S27 Pro‘nun nominal kapasitesinin 5.087 mAh, tipik kapasitesinin ise 5.200 mAh olacağı tahmin ediliyor. Her iki telefonun da Galaxy S26 Ultra gibi 60W kablolu hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

#2
Foto - Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

Bu değerler doğru çıkarsa Galaxy S27 Ultra, 5.000 mAh pile sahip Galaxy S26 Ultra’ya kıyasla 700 mAh, yani yaklaşık yüzde 14 daha yüksek kapasite sunacak. Galaxy S27 Pro ise önceki modele kıyasla 200 mAh, yaklaşık yüzde 4 daha fazla pil kapasitesine sahip olabilir. Samsung, Ultra serisinde uzun süredir 5.000 mAh pil kullanıyor. Şirketin, S Pen desteğini korumak için daha küçük bir pil kullanmaya karar vermeden önce 7.000 mAh kapasiteli bir prototipi test ettiği de bildirilmişti.

#3
Foto - Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

Galaxy S27 serisinin kesin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak yakın tarihli bir habere göre Samsung, yeni modellerini her zamanki ocak veya şubat döneminde tanıtabilir.

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