Teknoloji devinden devasa batarya hamlesi! Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın sır gibi saklanan pilleri ortaya çıktı!

Batarya kapasiteleri daha önce sızdırılmış, eylül ayında ise Çin’in 3C kuruluşu tarafından onaylanmıştı. Galaxy S27 Ultra‘nın nominal pil kapasitesinin 5.534 mAh, tipik kapasitesinin ise 5.700 mAh olması bekleniyor. Galaxy S27 Pro‘nun nominal kapasitesinin 5.087 mAh, tipik kapasitesinin ise 5.200 mAh olacağı tahmin ediliyor. Her iki telefonun da Galaxy S26 Ultra gibi 60W kablolu hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.