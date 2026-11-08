Deniz Baykal'ın kızından Sarıgül ve Özgür Özel çıkışı! 'Tuhaf bir dizi izliyoruz'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mustafa Sarıgül'ün 2023 yılında CHP'den milletvekili adayı gösterilmesini ve Özgür Özel'e yöneltilen eleştirileri gündeme taşıdı. Yaşananları televizyon dizisine benzeten Baykal, Sarıgül'ün adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolünü hatırlatarak çifte standart tepkisi gösterdi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mustafa Sarıgül, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara dikkat çekti.
Parti içindeki gelişmeleri televizyon dizisine benzeten Baykal, Sarıgül'ün 2023 seçimlerinde CHP'nin Erzincan listesinden birinci sırada aday gösterildiğini hatırlattı.
'TUHAF BİR DİZİ İZLİYORUZ'
Aslı Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tuhaf bir dizi izliyoruz. İlk bölümde Sarıgül milletvekili oluyor. O adaylığın hesabı, son bölümde diziye giren Özgür Özel’den soruluyor. Sarıgül 2023’te, Kemal Bey genel başkanken CHP’nin Erzincan listesinde birinci sırayı kaptı."
'DENİZ BAYKAL DAHA 2005'TE ANLATMIŞTI'
Mustafa Sarıgül'ün siyasi geçmişine de değinen Aslı Baykal, babası Deniz Baykal'ın yıllar önce yaptığı açıklamaları hatırlattı.
Baykal, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Sarıgül’ün siyasette nasıl yol aldığını Deniz Baykal daha 2005’te anlatmıştı. 2023 bölümünü atlayıp Özgür Özel’i diziden çıkarmaya çalışınca bunun adı yolsuzlukla mücadele mi oluyor?"
KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI: 'SUSUYORLAR'
Aslı Baykal, Sarıgül'ün milletvekili adaylığının Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu konuda sessiz kalındığını belirtti.
"Deniz Baykal’ın Sarıgül’e tepkisini paylaşıyorlar. Kemal Bey’in Sarıgül’ü birinci sıradan aday göstermesine gelince susuyorlar."
'BU İKİYÜZLÜLÜĞÜ SEÇMEN SANDIKTA UNUTMAZ'
Paylaşımının sonunda sert ifadeler kullanan Baykal, Deniz Baykal'ın geçmişteki açıklamalarını gündeme getirirken 2023 yılındaki adaylık kararını görmezden gelenleri eleştirdi.
"Baykal’ın sesini açıp kendi vicdanlarının sesini kısıyorlar. Hâlâ Baykal’ın ekmeğini yiyenlerin bu ikiyüzlülüğünü seçmen sandıkta unutmaz."
Aslı Baykal'ın açıklamasında, Sarıgül'ün adaylığına ilişkin siyasi sorumluluğun yalnızca Özgür Özel üzerinden tartışılmasına itiraz edilirken, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararının da hatırlanması gerektiği vurgulandı.