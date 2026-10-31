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Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

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AA Giriş Tarihi:

Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Samsun'da yürekler ağza geldi. Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Foto - Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın temelinde sağanak sonrasında toprak kayması meydana geldi.

#2
Foto - Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Ekipler, tedbir amacıyla binayı tahliye etti, insanların geçmemesi için binanın etrafından güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Samsun'da korku dolu anlar! 5 katlı bina tahliye edildi

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce de aynı binanın ön tarafındaki inşaat kazısı sırasında toprak kayması olmuş, binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar, istinat duvarı ile bina arasında da yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana gelmişti.

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