  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Patates ve soğanı aynı yerde tutanlar dikkat! Bakın neye sebep oluyor Zeytinyağı ve baharat ekleyin... Çatal değince yayılan yağ: Şekeri dengeliyor, kolesterolü düşürüyor... 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekor rakamları açıkladı! Türkiye İslam dünyası ile ticarette tarihi zirveyi gördü! Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı! Ukrayna'nın can damarı vuruldu! Ne yapacağı merak ediliyordu: Singo salı günü kesin yedek: Cumartesi işler değişecek
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) öncülüğünde, 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya, SAMKON bünyesindeki ilçe federasyonlarının genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda Samsunlu hemşehri katıldı. Toplantıda konuşan SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, Samsun Tanıtım Günleri için yaklaşık bir aydır yoğun bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

#1
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Samsun’un yalnızca bir memleket değil, aynı zamanda millî bir değer ve ortak bir dava olduğunu vurgulayan Aşçı, 19 Mayıs 1919’un önemine dikkat çekti. Samsun’un kurtuluş mücadelesindeki tarihî rolüne değinen Aşçı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı. Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü de kutlayan Aşçı, çocukluk yıllarında memleketlerinde yaşadıkları Cumhuriyet Bayramı törenlerinin kendilerinde unutulmaz hatıralar bıraktığını ifade ederek, millî değerlerin ve Cumhuriyet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

#2
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Tanıtım Günleri’nin daha kapsamlı ve verimli geçmesi için farklı şehirlerdeki organizasyonları incelediklerini belirten Aşçı, Ankara ve Samsun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Ankara’da siyasi isimlerle görüşerek davetlerde bulunduklarını, Samsun’da ise yaklaşık dört gün boyunca belediye başkanları, Samsun Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldiklerini aktaran Aşçı, organizasyona devlet erkânının, ilçe belediye başkanlarının, kaymakamların ve Samsunlu hemşehrilerin katılımını beklediklerini dile getirdi. Ankara ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Tanıtım Günleri için davet ilettiklerini belirten Aşçı, uygun olması hâlinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da organizasyonda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

#3
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Konuşmasında memleket kültürünün ve hemşehrilik bağlarının korunmasına özel bir yer ayıran Aşçı, özellikle genç nesillerin Samsun’la bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Samsun’un denizi, barajları, ormanları, yaylaları, dağları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Aşçı, hemşehrilerinin tatil tercihlerini yaparken kendi memleketlerini de değerlendirmelerini istedi. Gençlerin dedelerinin, ninelerinin yaşadığı yerleri görmesinin, akrabalarıyla vakit geçirmesinin ve Samsun’un kültürel değerlerini tanımasının önemine değinen Aşçı, şu mesajı verdi: “Gençlerimiz memleketlerinden uzaklaşmasın, Samsun kültürümüzü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam etsin.

#5
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Samsun’un güzelliklerini görsünler, akrabalarıyla bir araya gelsinler. Bizim en büyük arzumuz, hemşehrilik bağlarımızın güçlü kalmasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çeken Aşçı, SAMKON’un herhangi bir kişinin şahsi projesi olmadığını, bütün Samsunluların ortak değeri olduğunu ifade etti. Dernek ve federasyon başkanlarıyla sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirten Aşçı, Samsun’un Alaçam’ından Terme’sine kadar bütün ilçeleriyle büyük bir aile olduklarını söyledi.

#6
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Organizasyonun ortak emekle gerçekleştirildiğini vurgulayan Aşçı, hemşehrilerinin bu birlikteliğe sahip çıkmasını istedi. Samsunspor’a da değinen Aşçı, takımın içinde bulunduğu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirerek, Samsunspor’un yalnızca Samsun için değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki Samsunlular için önemli bir ortak değer olduğunu kaydetti.

#7
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Konuşmasının sonunda tüm Samsunluları 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’ne davet eden Aşçı, organizasyonun memleket hasretini giderecek, hemşehrileri bir araya getirecek ve Samsun’un kültürel zenginliklerini tanıtacak önemli bir buluşma olacağını belirtti. Samsun’dan getirilen taze ve yöresel ürünlerin de hemşehrilere ikram edilmek üzere hazırlandığını ifade eden Aşçı, tüm dernek ve federasyon temsilcilerini, aileleriyle birlikte Tanıtım Günleri’ne katılmaya çağırdı. 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’nin, Samsun’un tarihî, kültürel ve yöresel değerlerinin İstanbul’da tanıtılmasının yanı sıra gurbette yaşayan Samsunlular arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine de katkı sunması hedefleniyor.

#8
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk de tüm Samsunlu hemşehrilerini ve Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşları bu büyük buluşmaya davet etti.

#9
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

VEZDEF olarak 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Samsun Tanıtım Günleri’nde yerlerini alacaklarını belirten Öztürk, Vezirköprü’nün tarihî, kültürel ve yöresel değerlerini tanıtmanın yanı sıra Samsun’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri de ziyaretçilerle buluşturacaklarını ifade etti. Samsun’un yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’nin önemli tarih, kültür ve turizm şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, 19 Mayıs 1919’da Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’un tarihî mirası, doğal güzellikleri, denizi, yaylaları, ormanları, gölleri, barajları, bereketli toprakları ve zengin mutfak kültürüyle herkesin görmesi gereken şehirlerin başında geldiğini vurguladı. İstanbul’da yaşayan Samsunlu hemşehrilerine özel bir çağrıda bulunan Öztürk, gurbette yaşayan vatandaşların memleket hasretini gidermesi, birbirleriyle kucaklaşması ve hemşehrilik bağlarını güçlendirmesi açısından Tanıtım Günleri’nin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların yalnızca yöresel ürünlerin ve kültürel değerlerin sergilendiği etkinlikler olmadığını ifade eden Öztürk, aynı zamanda ortak geçmişin, kardeşliğin, dayanışmanın ve memleket sevgisinin yaşatıldığı büyük buluşmalar olduğunu dile getirdi. Öztürk, davetinin yalnızca İstanbul’da yaşayan Samsunlularla sınırlı olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin hangi şehrinde yaşarsa yaşasın bütün vatandaşları Samsun’un güzelliklerini keşfetmeye çağırdı. Samsun’u henüz görmemiş olanların Tanıtım Günleri vesilesiyle şehri tanıma fırsatı bulacağını belirten Öztürk, İstanbul’daki buluşmanın ardından vatandaşları bizzat Samsun’a gelerek bu güzellikleri yerinde görmeye davet etti. VEZDEF olarak Vezirköprü’nün tanıtımına büyük önem verdiklerini kaydeden Öztürk, ilçenin tarihî geçmişi, doğal güzellikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve misafirperver insanlarıyla Samsun’un tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Vezirköprü’nün sahip olduğu turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, ilçenin ekonomik ve sosyal değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının memleket değerlerini yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Öztürk, federasyon olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini, Samsunlu hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve Vezirköprü’nün tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

#10
Foto - Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

Tüm vatandaşları 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’ne davet eden VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bizler için Samsun sadece doğup büyüdüğümüz, ailemizin ve sevdiklerimizin yaşadığı bir şehir değil; tarihimiz, kültürümüz, geçmişimiz ve ortak değerlerimizdir. Vezirköprü’müz de bu büyük kültürün çok kıymetli bir parçasıdır. Memleket sevgisini yaşatmak, hemşehrilik bağlarımızı güçlendirmek ve sahip olduğumuz güzellikleri daha geniş kitlelere anlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İstanbul’da yaşayan bütün Samsunlu hemşehrilerimizi, derneklerimizi, federasyonlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve ailelerini bu güzel buluşmaya davet ediyorum. Ayrıca Samsun’u merak eden, şehrimizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanımak isteyen Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Çağrımız bütün Türkiye’yedir. Samsun’un güzelliklerini önce İstanbul’da tanıyalım, ardından bu güzellikleri yerinde görmek için hep birlikte Samsun’a gidelim. Denizimizi, yaylalarımızı, doğal güzelliklerimizi, tarihî mekânlarımızı ve yöresel değerlerimizi keşfedelim. Memleketimizin güzelliklerini yalnızca anlatmakla kalmayalım, herkese yaşatalım.Önce İstanbul’da Samsun Tanıtım Günleri’nde buluşalım, ardından Samsun’a, memleketimize bekliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz, hasret gidereceğimiz ve Samsun sevdamızı hep birlikte yaşayacağımız bu büyük buluşmada tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz.” Öztürk, 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’nin düzenlenmesinde emeği geçen Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMKON yönetimi ve katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek organizasyonun Samsun’un tanıtımına ve hemşehriler arasındaki dayanışmaya önemli katkılar sağlamasını temenni etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü top..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, teşviklerimizle sağlık alt yapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarımız..
Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
Dünya

Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar ile Kassam Tugayları'nın şehit başkomutanı Muhammed Deyf arasınd..
SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!
Ekonomi

SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!

Fon soruşturmasında gündeme gelen deneyimli bankacı Tayfun Bayazıt, Hacı Ömer Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayr..
Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: "Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?"
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?”

Gazeteci Ferhat Murat, Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerinden Yeni Parti yönetimine dikkat çeken bir soru yöneltti. S..
Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: "Oradakileri de bitirebiliriz"
Dünya

Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz”

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti’de kaybolan dört askeri kurtarmak için başlatılan operasyonun ülkedeki çeteleri ortadan kaldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23