Samsun’un kültürü, tarihi ve yöresel değerleri İstanbul’da tanıtılacak

VEZDEF olarak 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Samsun Tanıtım Günleri’nde yerlerini alacaklarını belirten Öztürk, Vezirköprü’nün tarihî, kültürel ve yöresel değerlerini tanıtmanın yanı sıra Samsun’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri de ziyaretçilerle buluşturacaklarını ifade etti. Samsun’un yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’nin önemli tarih, kültür ve turizm şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, 19 Mayıs 1919’da Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’un tarihî mirası, doğal güzellikleri, denizi, yaylaları, ormanları, gölleri, barajları, bereketli toprakları ve zengin mutfak kültürüyle herkesin görmesi gereken şehirlerin başında geldiğini vurguladı. İstanbul’da yaşayan Samsunlu hemşehrilerine özel bir çağrıda bulunan Öztürk, gurbette yaşayan vatandaşların memleket hasretini gidermesi, birbirleriyle kucaklaşması ve hemşehrilik bağlarını güçlendirmesi açısından Tanıtım Günleri’nin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların yalnızca yöresel ürünlerin ve kültürel değerlerin sergilendiği etkinlikler olmadığını ifade eden Öztürk, aynı zamanda ortak geçmişin, kardeşliğin, dayanışmanın ve memleket sevgisinin yaşatıldığı büyük buluşmalar olduğunu dile getirdi. Öztürk, davetinin yalnızca İstanbul’da yaşayan Samsunlularla sınırlı olmadığının altını çizerek, Türkiye’nin hangi şehrinde yaşarsa yaşasın bütün vatandaşları Samsun’un güzelliklerini keşfetmeye çağırdı. Samsun’u henüz görmemiş olanların Tanıtım Günleri vesilesiyle şehri tanıma fırsatı bulacağını belirten Öztürk, İstanbul’daki buluşmanın ardından vatandaşları bizzat Samsun’a gelerek bu güzellikleri yerinde görmeye davet etti. VEZDEF olarak Vezirköprü’nün tanıtımına büyük önem verdiklerini kaydeden Öztürk, ilçenin tarihî geçmişi, doğal güzellikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve misafirperver insanlarıyla Samsun’un tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Vezirköprü’nün sahip olduğu turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, ilçenin ekonomik ve sosyal değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının memleket değerlerini yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Öztürk, federasyon olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini, Samsunlu hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve Vezirköprü’nün tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.