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Dünya Keşm Adası’ndaki patlama seslerine ilişkin açıklama: Adaya saldırı düzenlenmedi
Dünya

Keşm Adası’ndaki patlama seslerine ilişkin açıklama: Adaya saldırı düzenlenmedi

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Keşm Adası’ndaki patlama seslerine ilişkin açıklama: Adaya saldırı düzenlenmedi

İran basını, Keşm Adası’nda duyulan iki patlama sesinin Hürmüz Boğazı ile bağlantılı olduğunu bildirdi. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, adaya herhangi bir saldırı yapılmadığını belirtti.

İran’ın güneyindeki Keşm Adası’nda iki patlama sesi duyuldu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde seslerin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğunu aktardı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının, adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Keşm Adası'nda duyulan iki patlama sesinin Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu yetkilinin Keşm Adası'na şu ana kadar herhangi bir saldırı düzenlenmediğini söylediği aktarıldı.​​​​​​​

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