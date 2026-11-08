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Yerel Fırtına dehşeti ucuz atlatıldı! Osmaniye’de dev ağaç evin üzerine devrildi!
Yerel

Fırtına dehşeti ucuz atlatıldı! Osmaniye’de dev ağaç evin üzerine devrildi!

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Fırtına dehşeti ucuz atlatıldı! Osmaniye’de dev ağaç evin üzerine devrildi!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar büyük korkuya neden oldu. Şiddetli fırtınaya dayanamayarak kökünden sökülen dev bir ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi.

OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde küçük çapta bir hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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