Vesayeti özleyenle kavga edeceğiz

Gezi Parkı davasında çıkan kararların ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’ya devletin karşısında durmayı kendisine hedef belirleyen CHP’den destek gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da katıldığı Engelliler Çalıştayı’nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Millet gereken cevabı verecektir

Kılıçdaroğlu’ne tepki gösteren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bugün Kavala’nın serbest bırakılması ile ilgili daha önce de 10 tane büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Bu kendini bilmezlere gereken cevap anında verildi ve o şahıslar geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bugün de yaşananlara anında cevap veriliyor. Bağımsız Türk yargısı ve Türkiye’ye karşı yapılan birçok eylem mevcut. Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile devam eden bir işgal planı var. Bunun her yerinde de Soros kokusu var. Türkiye’de darbe yapmak isteyenleri biliyoruz. O girişimini destekleyen ülkeler de belli. Aynı ülkeler ve içimizdeki hainler bugün Kavala’ya sahip çıkıyor. Böyle bir laf sarf edenlerin dış güçlerle hareket eder hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Açık açık ittifak edenler var. Herkes safını bir şekilde belirliyor. Kavala’nın kararını yüce Türk yargısı verdi. Arkasında duran ve onların hamiliğini yapanlara, Türkiye’ye kefen biçen hainlere de yüce milletimiz gereken cevabı verecektir.”

“Biz de milli irade için sonuna kadar kavga edeceğiz!”

Geçmişten bugüne kadar CHP’nin halkın değerlerine ve inananlara karşı yaptıklarını sıralayan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül de, şunları ifade etti: “Diyanet kapatılsın diyen, Diyanet’in 4-6 yaş Kur’an eğitimine ‘Ortaçağ Düşüncesi’ diyen, aziz milletimizin dini değerlerini aşağılayan, 15 Temmuz’da sela okuyan din görevlisini darp eden ve tartaklayan, milli iradeye pranga vurmak isteyen darbe sevicilerle, İslam’a ve Müslümanlara nefret duyan, din görevlilerimize saldıran, aşağılayan ve itibarsızlaştırmak isteyen, Cuma hutbelerini manşetlerine çekerek itibarsızlaştırmak isteyen, toplumu ve gençliği ifsat eden eşcinsel LGBT dernekleri ile kol kola giren, toplumun manevi yapısını bozan ahlaksız dizi ve programları savunan, Kur’an’ı yasaklamak, ezanı susturmak ve Kur’an kurslarını kapatmak isteyen, ‘Ayasofya’yı tekrar müze yapacağız’ diyen, aileyi tarumar eden feshedilmiş İstanbul Sözleşmesi’ni savunan, okullarda din dersini kaldırmak isteyen, her fırsatta İslam’ın kutsallarını ayaklar altına alan, ‘İslamiyet denilince aklıma çorap kokusu gelir’ diyen, 28 Şubat’ta merhum Erbakan’ı boncuk boncuk terleten, derslere besmele ile başlayanları çağdışı, hurafe ve gericilikle suçlayan, illegal örgütlerle birlikte olup sokakları birbirine katan ve terör estiren, laiklik adı altında İslam karşıtlığı yapan zihniyetle biz de sonuna kadar kavga edeceğiz.”