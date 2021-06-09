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İSLAM Vekalet ücreti 2021 | Kızılay vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?
İSLAM

Vekalet ücreti 2021 | Kızılay vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Ramazan Bayramını geri de bıraktık. Kurban Bayramına ise sayılı günler kaldı. İnsanlar Kurban Bayramında kesecekleri kurbanlar için vekalet ücretleri araştırıyor. Peki, Vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:05:00 -
Vekalet ücreti 2021 | Kızılay vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Kurban Bayramı’nın ne zaman olacağı Diyanet İşleri Bakanlığının yayınladığı takvimde belli oldu. Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’da olacak. Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını vekaleten kestirecek kişiler, bu yıl ki vekalet ücretini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Kızılay vekalet kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Kurban kesimleri için Kızılay tarafından çalışmalar yapılmakta. 2021 yılında Kızılay tarafından belirlenen vekalet fiyatları yurt içi 1.050 TL yurt dışın için ise 125 dolar ya da 105 euro olarak açıklandı. Vekalet veren kişilerin seçmiş olduğu kurbanlıklar veteriner ve din görevlileri halinde kesim işlemi gerçekleşir. Noterlerin bulunduğu ve din kurallarına uygun şekilde ve hijyenik alanlar da kesim yapılır.

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