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Spor Ve Mourinho kovuldu! 40 milyon Euro tazminat alacak
Spor

Ve Mourinho kovuldu! 40 milyon Euro tazminat alacak

Tottenham'da bir türlü toparlayamayan ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımla ilişiği kesildi. Bir süredir beklenen bu kararla birlikte Mourinho 40 milyon Euro tazminat hakkını elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:30:00 - 2021-04-19 13:40:37
Ve Mourinho kovuldu! 40 milyon Euro tazminat alacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü resmi açıklamayı yaptı ve Mourinho dönemi resmen sona erdi. Portekizli çalıştırıcının ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra ile de yolların ayrıldığı Tottenham tarafından spor kamuoyuna bildirildi.

Mourinho'nun yerine ise sezon sonuna kadar takımı A takım antrenörleri Ryan Mason ve Chris Powell çalıştıracak. Kulüp Pazar günü Carabao Kupası finalinde oynayacak.

Tecrübeli teknik adam, çalıştığı son üç kulüpte de başladığı sezonu tamamlayamadan ayrıldı.

Kasım 2019'da Mauricio Pocçhettino'nun yerine göreve getirilen Mourinho takıma beklentilerin uzağında kalırken; Tottenham, bu sezon 32 hafta sonunda 50 puan toplayabildi. Avrupa Ligi'nden de elenen Tottenham, Şampiyonlar Ligi potasının 4 puan gerisinde bulunuyor.

Tottenham Hotspur, Mourinho’ya tazminat olarak 40 milyon Euro ödeyecek.

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