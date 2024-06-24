Ve Luka Modric transferi resmen bitti! Sürpriz imza
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric için sürpriz transfer gelişmesini duyurdular. Hırvat futbolcu 1 yıllık imzaya hazırlanıyor. İşte Luka Modric haberinin detayları..
Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric, eflatun beyazlılarla olan sözleşmesinin sonuna geldi. Birçok kulüp, Hırvat futbolcunun peşine düşürken, sürpriz imzayı İspanyol basını duyurdu.
LUKA MODRIC İLE 1 YIL DAHA
Sezonu 3 kupayla kapatan Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İspanyol basınından MundoDeportivo'nun haberine göre; Eflatun beyazlılar, sözleşmesi sona eren Luka Modric için kararını verdi. İspanyol devi, tecrübeli futbolcusuyla 1 yıl daha devam etmek istiyor. Hırvat yıldız ise bu karara sıcak bakarken, mevcut maaşında indirime gitti. Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transferi açıklaması bekleniyor.
VELİAHTI ARDA GÜLER!
Real Madrid ile 1 yıl daha devam etmesi beklenen Luka Modric daha sonra yerini Arda Güler'e bırakacak. Tecrübesini milli yıldıza aktarması istenen Hırvat oyuncu, Arda'yı veliahtı olarak hazırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: Star Gazetesi