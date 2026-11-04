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Gündem İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!
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İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

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İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin insanların davranışlarına yeterince yansımadığını belirten Günaydın, Millî Eğitim Bakanına seslenerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında din eğitimi, ahlak anlayışı ve toplumda yaşanan yozlaşmayı gündemine taşıdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yalnızca dinî bilgileri değil, ahlaki değerleri de öğretmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, toplumda yaşanan bazı olayların verilen eğitimin davranışlara yeterince yansımadığını gösterdiğini savundu.

“BEN SENİN PERSONELİNİM, KULUN DEĞİLİM”

Yazısında bir siyasetçi hakkındaki cinsel taciz ve istismar iddialarına değinen Günaydın, işini kaybetme korkusuyla ahlaki değerlerinden taviz verdiğini söyleyen kişilere tepki gösterdi.

Günaydın, böyle bir durumla karşılaşan kişinin şu sözleri söylemesi gerektiğini belirtti:

“Ben Allah’ın kuluyum. Burada rızkımı keserse başka yerden kapı açar. Ben senin personelinim, kulun değilim.”

İnsanların geçim kaygısıyla onurlarından ve inançlarından vazgeçmemesi gerektiğini savunan yazar, din eğitiminin karakter ve şahsiyet gelişimine katkısını sorguladı.

“DİN KÜLTÜRÜ DERSLERİNİ KALDIRIN”

Millî Eğitim Bakanına seslenen Günaydın, yazısının en dikkat çekici bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Evet, Sayın Bakan! Bu dersi kaldırın. ‘puştluk’ dersi koyun. O zaman düzgün karakterli öğrenciler yetişir. Çünkü öğretmenleri mecburen fazileti önermek zorunda kalırlar.”

Günaydın'ın bu sözleri, din ve ahlak eğitiminin toplumdaki karşılığını eleştirmek amacıyla kullandığı sert ve ironik bir çıkış olarak öne çıktı.

“YALAN SÖYLEMEDİĞİMDEN Mİ, SARIĞIM YOK DİYE Mİ?”

Yazısının son bölümünde daha önce kaleme aldığı “Cübbeli Ahmet Prof. Hayrettin Karamana karşı” başlıklı makalesine gelen yorumları da değerlendiren Günaydın, bazı dinî söylemlerin sorgulanmadan kabul edilmesine tepki gösterdi.

Dinî unvanlar üzerinden insanların yanıltılmasını eleştiren yazar, yazısını şu sorularla tamamladı:

“Ona inanıyorsunuz da bana neden inanmıyorsunuz? Yalan söylemediğimden mi? Sarığım yok diye mi? Vesselam.”

İDRİS GÜNAYDIN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Yorumlar

VATAN EVLADI

Bu adamda Cübbeli Hocam üzerinden pirim yapmaya çalışıyor. Sende o kadar Alim ol, Ehli Sünneti savun, Hakkı söyle, dik dur ve ilminle amil ol senide el üstünde tutarız neden Hocamıza sataşıp duruyorsun... Biz Ehli Sünneti kalesi olan tüm ulemaya hürmet ederiz tipine takkesine bakmadan. Bizim derdimiz İslamı dosdoğru yaşamak ve yaşatmak... Hakikati aşkla söyleyeni herkes sever düşmanı bile....
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