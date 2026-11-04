Diyarbakır'dan kötü haber geldi: 2 çocuk feci şekilde can verdi!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
ARACA 12 KİŞİNİN BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.
Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.
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