Tam 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti! Adliyeyi soyup soğana çeviren kadın memurdan ağızları açık bırakan sözler

Konya'da bir adliyede ortaya çıkan milyonluk zimmet olayında yargılama tamamlandı. Yaklaşık 6,5 milyon lirayı kendi hesabına aktaran kadın zabıt katibinin paraları nerede harcadığı ve olayın nasıl ortaya çıktığı dikkat çekti.

ADLİYENİN HESAPLARINDAN 6,5 MİLYON LİRAYI AKTARDI

Konya'nın Kulu ilçesindeki Kulu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Ayşe S., 2024 yılının başından itibaren icra ve hazine hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktarmaya başladı. İcra işlemleri ve Milli Emlak üzerinden hazine adına yatırılan paralardan yaklaşık 6,5 milyon lirayı parça parça zimmetine geçirdi. Uzun süre devam eden usulsüz işlemler sonucunda milyonlarca liralık kamu kaynağı sanığın kontrolüne geçti. Kadın memurun paraları hangi amaçla kullandığı ise yargılama sırasında verdiği ifadeyle ortaya çıktı.

PARALARIN TAMAMINI BAHİSTE KAYBETTİ

Zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde harcadığını kabul eden Ayşe S., mahkemedeki savunmasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Paraya ihtiyacı olmadığını belirten sanık, aktardığı paraları annesinin mobil bankacılık hesabı üzerinden kullandığını anlattı. Ayşe S., yaptığı işlemlerin bir gün ortaya çıkacağını düşündüğünü ve yaşadıklarını eşine anlattığını söyledi. Sanığın mahkemedeki ifadesi, zimmet olayının nasıl geliştiğini ve milyonlarca liranın nereye gittiğini ortaya koydu.

KENDİ EŞİ İHBAR ETTİ

Kadın zabıt katibi, yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkacağını anlayınca durumu eşine anlattı. Eşi ise öğrendiklerini yetkili mercilere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ayşe S.'yi 2 Aralık 2025 tarihinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece 2024 yılının başından itibaren sürdüğü belirtilen milyonluk zimmet olayı, sanığın eşine yaptığı itirafın ardından adli makamlara taşındı.

"PARAYA İHTİYACIM YOKTU"

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Ayşe S., duruşmada suçunu kabul ederek yaşadıklarını anlattı. Zimmetine geçirdiği paraları bahis oynayarak kaybettiğini belirten sanık, pişman olduğunu ve oluşan zararı karşılamaya çalışacağını söyledi. Ayşe S., savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım."