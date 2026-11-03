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Gündem Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

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Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini gözler önüne sermeye devam ediyor. Duruşmada dinlenen DAP Yapı firmasında genel koordinatör olan tanık Uğur Kemal Gökbulut, Nişantaşı Koru Projesinin ruhsat ve iskan işlemleri için kendisinden istenen rüşveti "Dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, bir hayır işi olduğunu söyledi. 5 adet çek yazıp Engin Polat beyin yönlendirdiği insanlara verdik de ruhsat aldık. Vermeseydik ruhsat alamazdık" sözleriyle anlattı. Tanık mimar Sefer Kocabaş ise Capacity AVM’nin sahiplerinin kendilerinden istenen rüşveti vermemeleri üzerine alışveriş merkezine kesilen 200 milyona yakın para cezası kesilmesini anlattı.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının ikinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan mimar tanık Sefer Kocabaş, iddianamede yer alan Capacity AVM’nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorlanması ve müştekilerin kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine para cezası kesilmesi hakkında bildiklerini anlattı.

RÜŞVETİ VERMEYİNCE 200 MİLYONA YAKIN CEZA KESTİLER

Tanık Kocabaş, "Capacity AVM’nin avukatları belediyeyle bir problemleri olduğunu, teknik bazı konularda kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de yapabilirim dedim. Sonra konuyu bana ilettiler. Bir otopark mevzusu var. Ruhsat alamadıklarını ve belediye tarafından otoparkın işletilmesiyle ilgili bir taleplerinin olduğunu söylediler. Bu talep doğrultusunda dosyayı ben inceledim. 2004 yılında ruhsat almış, 2007 yılında iskan almış. Yani ruhsatlı ve iskanlı bir bina. 2017 öncesine ait olan bölümlerde yaptıkları değişikliklerle ilgili de yapı kayıt belgesi almışlar. Bu konuyla ilgili Avukat Serdar İplikçioğlu, Avukat Mehmet Hasım İplikçioğlu ve ben danışmanlık kapsamında Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz Bey'le üç defa görüştük. Görüşmeler sonrasında da bizim Süleyman Atik isimli bir şahısla görüşmemizi istediler. Maslak 42 denilen bir yerde onunla da buluştuk. İlk önce ‘Bu otoparkı biz işleteceğiz. Capacity Alışveriş Merkezi Bakırköy halkından çok para kazandı. Bundan sonra otoparkı işleterek Bakırköy halkına da hizmet etsinler’ dediler. Bunu Avukat Serdar İplikçioğlu reddetti. Daha sonraki konuşmalarda da Mehmet İplikçioğlu gelen taleplerin tamamını reddetti. Sonrasında da zabıt tutulmuş, 172 milyon ya da 197 milyon ceza kesildiğini öğrendim" dedi.

ÇEK YAZMASAM RUHSATI ALAMAZDIM

DAP Yapı firmasında genel koordinatör olan tanık Uğur Kemal Gökbulut ise Nişantaşı Koru Projesinin ruhsat ve iskan işlemleri için istenen parayı anlattı. Gökbulut, iddianamede yer alan ifadesinde Engin Polat’ın yönlendirmesi ile toplam tutarı 2 milyon 950 bin TL olan beş adet çekin verildiğini söylemişti. Tanık Gökbulut, duruşmada, "2020 yılı civarında projenin ruhsatı için Resul Emrah Şahan’ı ziyaret ettim. Emrah Başkan, Engin Polat Başkanı (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı) görevlendirdi. Engin Polat Bey'le ruhsat çalışmalarımızı yaptık. Ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. Ben Ziya Bey'e (DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz) ilettim efendim. Ziya Bey de hayır işi olarak gördü ve 5 adet çeki Engin Polat Bey'in yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Biz o insanların hiçbirini görmedik, tanımıyoruz. Bir hayır projesi için, bir proje için istediğini söylediler. Onu vererek de ruhsat aldık yani. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık" beyanında bulundu. Mahkeme başkanının "Gönüllü olan bir hayır gibi durmuyor" ifadesine ise Gökbulut, "Evet" şeklinde yanıt verdi.

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Yorumlar

Saffet

Nedense siyasi Ahlak kanunu olmayınca Garip guraba işci emeklisi dul yetim hariç herkes hayırsever oldu kimi eşini dostunu parti üyesini işe yerleştirir kimi kimi hizmet mahalle sorumlusu diye market parası öder kimi rüşvet alır kimi FONCU kimi borsacı Kimi marketci ALLAH Hizmetlerini daim etsin ye kürküm ye 24 sene sonra bu sene palamut büyük ve ucuz bol bol yiyin bitmez diye düşünüyorum

Beyazıd

Beter olsun hapislerde çürüsün çıkışı olmasın beytulmalı talan eden herkes sonucunu görsün benim hakkımdan çalınanı ben helal etmiyorum ama o foncu şerefsizler varya o çalan çaldıran göz yuman hepsinin gözü çıksin bu dünyada ahirette beter olsunlar onlardan birini yada bir kaçını koruyanlarında ciğerleri yansın nasipleri kesilsin ahiret hesabında cehennem ateslerinde yansinlar inşallah hepsi veraber
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