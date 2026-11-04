Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz

Siyaset kurumu, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP yönetimini ele geçirmesinin ardından belediyelerde başlayan yolsuzluklar ve ahlaksız ilişkiler ağı yüzünden bugüne kadar görülmemiş bir yozlaşma ve erozyona maruz kaldı. İmamoğlu yolsuzluklar dolayısıyla tutuklu yargılanırken, Özel ve ekibine milletvekili olmaları nedeniyle dokunulamıyor. TBMM’de 150 milletvekiline ait 1.100’e yakın dokunulmazlık fezlekesi bulunurken, Yeni Partili 60’tan fazla milletvekili hakkında ise 300 civarında fezleke komisyonda bekliyor. Yeni Parti’nin kurucuları arasında yer alan Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklamadan başlatılan soruşturma, taciz iddiaları yüz kızartırken, Emir Sarıgül’ün, babasının Özel’e 350 bin doları iki seferde verdiğine yönelik itiraf da YP’yi yolsuzluk iddialarının merkezine taşıdı. Bu isimlerin dokunulmazlığa sığınması kamuoyunda tepki çekiyor.

BİR ŞEYLER ALDI Kİ SESSİZ

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren CHP’li eski Bakanlardan Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Yolsuzluk soruşturmalarında Özel’le çok yakın bir irtibat çıkıyor ortaya. Adı sürekli akçeli işlerle anılıyor. Emir’in ifadesi üzerine hakkında inceleme de başlatılmış zaten. Yeni bir fezleke hazırlanıyor. Ama mühim olan Özel’in bu iddialar karşısında sessiz kalması. Çünkü Yalım, ‘Özgür Bey’e para verdim’ diyor. Böcek’in oğlu ‘Ben para verdim’ diyor. Sarıgül’ün oğlu, ‘Babam para verdi’ diyor. Bu kadar büyük iddialarla anılan birisinin çıkıp demesi lazım ki, ‘İddialar asılsız, buyurun dokunulmazlığımı kaldırın ve bağımsız yargı karşısına çıkayım.’ Maalesef sessizliğe gömülmüşler. Bir şeyler aldı ki bu kadar sessiz. Siyaset çok kirlendi. İnsanların güveni kalmadı. Bu nedenle önümüzdeki seçim namuslularla namussuzlar arasına geçecek. Yani dürüst olanlarla dürüst olmayanlar. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmesi lazım. Asıl üzen küçük çocuklara taciz, tecavüz olayları, siyaseti çok bozdular.”

YÜCE DİVAN LAZIM

CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz da şunları aktardı: “Siyaset kurumunun amacı topluma, insana hizmet. Bugüne kadar, ahlaksızlık, yozlaşma, yolsuzluk bu kadar sıradanlaşmamıştı. Uşak halkının parasıyla alınan bir aracın parasını o kadar normal bir şeymiş gibi anlatıyor. ‘Ne var canım’ diyor, ‘bir cebimden bir cebime koydum’ diyor. Bu rüşvetin itirafı. Özel’in, İmamoğlu’nun normal mahkemelerde değil Yüce Divan’da yargılanması lazım. Dokunulmazlıklar bunu sınırlandıramazsınız. Ali Mahir, Veli Ağbaba, Özgür Karabat gibi yolsuzluk dosyalarında ismi geçenlerin tamamının Yüce Divan’da yargılanması lazım. Siyaset kurumu bugün bunu yapmazsa, yarın yeni gelecek başkaları daha büyük kötülükler yapar. İşte Sarıgül çocukları taciz etmiş. Bunların tamamından Meclisin arınması lazım. Çünkü TBMM, Gazi Meclis, bu kötülüğü hak etmiyor. Bütçe konuşmamız gerekirken bu rezillikleri konuşuyoruz. İktidar da bundan rahatsız. Dolayısıyla bir an önce Meclisin arınması lazım.”