Özel’in manipülasyonu tutmadı! Atkıyı geç kaban bile satıyorlar

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Partisine bağlı belediyelerde yaşanan yolsuzlukları ve uçkur skandallarını perdelemek için il il dolaşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına yalanlamak isterken fena faka bastı. Kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül verdiği ek ifadede biri restoran çıkışında araçta, diğeri ise atkıların bulunduğu hediye paketinde olmak üzere babası Mustafa Sarıgül tarafından YP liderine toplamda 350 bin dolar rüşvet verildiğini iddia ederken, hakkındaki iddiaları gizlemeye çalışan Özel’in atkı yalanını Akit deşifre etti. Partisinin TBMM’de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuşan ve Emir Sarıgül’ün; “Babam bana Vakko’dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park’taki Vakko’dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul’daki Ulus Platin Konutları’nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu” itirafına cevap veren Özel, “Ağustos ayında Vakko’da atkı satılıyor mu sorsunlar!” derken, konuyla ilgili aradığımız Vakko mağazaları, stokların durumuna göre yaz-kış atkı satıldığını hatta kaban bulmanın bile mümkün olduğunu belirtti. Ulaştığımız İstinye Park Vakko mağazası yetkilileri, “Temmuz’da da olsa, Ağustos’ta da olsa fark etmiyor. İsteğe göre atkı da kaban da bulunuyor” derken; Aqua Florya Vakko mağazası yetkilileri ise, “Ağustos ayında atkı satılıyor mu?” şeklindeki sorumuza, “Stokların durumuna göre mağazalarımızda yaz kış atkı satılmaktadır” cevabını verdi. Vakko’nun internet sitesinde kaşmir kaşkolların 17.950 TL’den, desenli ipek kaşkolların ise 12.950 TL’den satıldığı görüldü. Bu cevaplar Özel’in perdeleme girişimlerini boşa çıkarırken, kamuoyundan “kaşkolu bırak rüşveti anlat” tepkisi yükseldi.

Mesele fon değilmiş

Bu arada, fon olayını köpürterek, hayali listeleri dolaşıma sokarak, iftiralara sarılarak iktidarı karalamaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çamur atmaya çalışan YP Lideri Özel’in derdi belli oldu. Utanmadan sıkılmadan Erdoğan’ın mesai arkadaşlarını itham eden; bir adım ileri giderek AK Partili 60 milletvekili ve yakınlarının fonda yer aldığı yalanını haykıran ancak tek isim açıklayamayan Özel, erken seçimi zorlamak için ortalığı velveleye verdiğini dün açık açık itiraf etti. Ekrem İmamoğlu’nun ayıplarını, Mustafa Sarıgül’den aldığı rüşvetleri, belediyelerde dönen dolapları gizlemenin çaresini fon olayını şişirmekte bulan Özel, dünkü TBMM Grup Toplantısında Erdoğan’a yakışıksız üslupla, “Yaşananları biliyor muydun? Biliyordun derhâl istifa et. Bilmiyordun derhâl seçime götür. Ülkeyi yöneteceklere emanet et” ifadelerini kullandı. YP’li Ümit Özlale’nin bakanlara yönelik iftiralarının; Faik Öztrak’ın Berat Albayrak’ı lekeleme girişimlerinin çökertilmesinden ders çıkarmayan Özel’in ‘fon’ tantanasını büyüterek sandık dayatmasına giderek acziyetini ortaya koydu.