Müslüman esire 9 kurşun sıktılar, ağrı kesici verip hücreye attılar!

Gazze'deki soykırımın bir benzerini karanlık hücrelerde sürdüren terörist İsrail, esir tuttuğu Filistinli mücahidleri sistemli işkencelerle yok etmeye çalışıyor. Siyonist Ben-Gvir'in doğrudan hedef aldığı Hasan Selame, vücuduna isabet eden dokuz kurşunla günlerce tecritte tutularak ölüme terk edildi.

Hücrede kurşun yağmuru

Terörist İsrail'in sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından bizzat hücresine girilerek idamla tehdit edilen Filistinli esir Hasan Selame'nin maruz kaldığı ağır işkenceler gün yüzüne çıktı. Selame'nin nişanlısı Gufran Zamil'in aktardığı bilgilere göre, 15 Eylül tarihinde siyonist muhafızlar tarafından gerçekleştirilen kanlı baskında Selame ağır şekilde darbedildi ve üzerine ateş açıldı. Vücuduna tam dokuz kurşun isabet eden Filistinli esir, hiçbir müdahale yapılmaksızın üç gün boyunca tek kişilik hücrede kanlar içinde bekletildi.

Üç günün sonunda göstermelik olarak revire götürülen Selame'ye sadece basit bir ağrı kesici verilerek yeniden tecride atıldı. Ağır yaralarına rağmen tedavi hakkı gasp edilen esirin sağlık durumunun kritik olduğu, avukat görüşünde bitkin ve ağır darp izleriyle dolu vaziyette bulunduğu bildirildi.

Zindanlarda yürütülen sessiz soykırım

Siyonist çetenin tehditlerine boyun eğmeyen Selame'nin, hücresine gelerek infaz naraları atan Ben-Gvir'in yüzüne karşı meşru müdafaa hakkını haykırdığı ve Gazze'deki soykırımı lanetlediği öğrenildi. Dış dünya ile bağı tamamen koparılmak istenen Filistinli esirler, hücrelerde her an infaz edilme tehlikesiyle yüz yüze bulunuyor.

Gufran Zamil, Gazze'deki katliamları durdurmayan uluslararası odakların zindanlardaki vahşete de tamamen kör kaldığını ifade ederek, terörist İsrail zindanlarında her bir esirin sistematik şekilde imhaya tabi tutulduğunu ve kapalı kapılar ardında bir başka soykırımın işletildiğini vurguladı.

İntikamın sembol ismi: Hasan Selame

1987 yılındaki Birinci İntifada saflarında mücadeleye atılan Hasan Selame, terörist siyonistlere ağır darbeler vuran eylemleri sebebiyle terörist İsrail mahkemelerince 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İsrail rejiminin esir takaslarında dahi serbest bırakmayı reddettiği ve "Kutsal İntikam Eylemlerinin Kahramanı" olarak tanınan Selame, zindandaki ağır işkencelere ve tecrit koşullarına rağmen Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.