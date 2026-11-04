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Gündem Özgür Özel Yeni Parti'nin parasını nasıl yedi? Tamar şamarı yapıştırdı!
Gündem

Özgür Özel Yeni Parti'nin parasını nasıl yedi? Tamar şamarı yapıştırdı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gazeteci Tamar, yayımladığı videoda Özgür Özel'in parti parasını şahsi amaçlarla kullandığını öne sürdü. İddiasına dayanak olarak bir makbuz gösterdiğini belirten Tamar, Özel hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Gazeteci Tamar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Özgür Özel hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Özel'in parti kaynaklarını kişisel amaçları doğrultusunda kullandığını ileri süren Tamar, “İşte cukkanın belgesi!” sözleriyle bir makbuzu gündeme taşıdı.

“PARTİDEN İHRAÇ EDİLMESİ LAZIM!”

Tamar, söz konusu makbuzun incelenmesi gerektiğini belirterek Özel'in disiplin kuruluna sevk edilmesini, partiden ihracının değerlendirilmesini ve savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Özel'e karşı açtığı 5 kuruşluk davayı kazandığını da açıklayan gazeteci, daha önce gündeme getirdiği “Erzincan'da Sarıgül'den 30 milyon dolar aldın mı?” sorusunu tekrarladı.

SARIGÜL VE AĞIREL'İ DE HEDEF ALDI

Tamar, Mustafa Sarıgül'ün bazı medya kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiğini öne sürerken gazeteci Murat Ağırel hakkında da suçlamalarda bulundu.

Almanya bağlantılı bir röportaja dikkat çeken Tamar, konuyla ilgili yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.

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Yorumlar

Uygar

Bayılıyorum bu kadına yaa. :))) çok cevval bir gazeteci, şimdi özgür bey bakalım ne diyecek!!! Kesin bu da siyasidir yaa, kesin :)))
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