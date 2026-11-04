Haçlı adamından vazgeçmiyor

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin yükselişni hazmedemeyen Batılılar; çete lideri Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaktan usanmıyor. Yabancı diplomatlar ve haberciler tarafından yakından takip edilen İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında da Türkiye karşıtı Batılılar, İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı.

“Hepiniz hoşgeldiniz”

Batılı konsolosların Silivri’deki 103’üncü duruşmayı yargımıza parmak sallayan AP Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupalı bir heyet izledi. Durumdan hoşnut olan İmamoğlu da salona girişte Amor ve heyete İngilizce seslenerek, “Hepiniz hoşgeldiniz. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Akit’e konuşan Avukat Kerami Özdemir ise, “Hukukun kendi mecraında çalışırsa doğrunun bulunacağına inanılır. Bunun yanında aksi sabit oluncaya kadar herkesin masum olduğu hakikattir. Yolsuzluk davasından çıkacak kararı da Batılılarca İmamoğlu’na verilen destek değiştirmez. Batılıların gayesi Türkiye’yi baskı altına almak ve menfaatlerine uygun neticeler çıkmasını temin etmek. Ancak Türkiye, eski Türkiye değil” dedi.

5 milyonu 3’e indirdiler

Öte yandan, duruşmaya tanık ifadeleri damga vurdu. Vale Hüseyin Kiriş İBB’deki market kartı yolsuzluğunu anlattı. Abdi İbrahim çalışanı İlker Aydın ise, “İnşaat projesi için önce 5, sonra 10 ardından ise 4 milyon dolara indirdiler” dedi. Torunlar İnşaat çalışanı Metin Karakoç da, “İBB’den 5 milyon dolarlık gıda yardımı talebi aldık ancak vermedik” dedi. Tanık Kerem Ali Yıldırımhan ise Murat Ongun’un eşi Gözdem’in firmasına 50 bin lira gönderildiğini söyledi. Capacity AVM’nin avukatı da, “Rıza Akyüz, 5 milyon dolar talep edildiğini ancak bu tutarın bizim için 3 milyon dolara indirildiğini ifade etti. Kabul etmedik” dedi.