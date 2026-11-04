Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

Kapının şifresini bilmediğini ifade eden Gülter, daha önce ATV Haber'e yaptığı açıklamada o gün yaşananları anlattı. Eve girmek için karşı komşusunu uyandırdığını belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı: "Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."KAMERA KAYITLARI HAFTALAR SONRA TESLİM EDİLMİŞ! Sabah'ın haberinde aktarılan suç duyurusundaki iddialardan biri de güvenlik kamerası kayıtlarının teslim edilme süreciyle ilgili oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in, görüntülerin bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra yetkililere teslim ettiği öğrenildi. YAPAY ZEKA ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ Soruşturma dosyasına ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri ise Gülter'in flash belleği teslim etmeden önce yaptığı internet aramaları oldu. Gülter'in yapay zeka uygulamalarında "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde sorular yönelttiği ortaya çıktı. Söz konusu aramalar, suç duyurusunda dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.NİŞANLISININ TELEFON SİNYALLERİ DE DOSYADA Suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise Gülter'in nişanlısının telefonuna ilişkin oldu. İddiaya göre nişanlısına ait telefon, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah saatlerinde Yalova'dan sinyal verdi. Şarkıcının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken suç duyurusunda yer alan iddiaların nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.