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Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

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Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Delilleri karartma suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Gülter'in yapay zeka aramaları, kamera kayıtlarının teslim edilme süreci ve annesinin evine komşusunun terasından girmesi dosyadaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

#1
Foto - Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ortaya atılan yeni iddialar dosyaya farklı bir boyut kazandırdı.

#2
Foto - Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

EVİNDEKİ ŞİFRELİ KAPI VE KAMERA DETAYI… Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün ablasının avukatları tarafından yapılan suç duyurusunda evdeki güvenlik kamera sistemiyle ilgili dikkat çeken iddialara yer verildi.

#3
Foto - Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı ileri sürüldü.

#4
Foto - Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

Şarkıcının yatak odasının kapısında şifreli bir kilit sisteminin bulunması da suç duyurusunda dikkat çekilen ayrıntılar arasında yer aldı. Söz konusu iddialar, evdeki güvenlik sisteminin kullanımına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. EVE KOMŞUSUNUN TERASINDAN GİRMİŞTİ Dosyada öne çıkan bir diğer konu ise Güllü'nün hayatını kaybettiği gün yaşananlar oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in eve girebilmek için komşusunun terasına çıktığı, ardından merdiven kullanarak pencereye ulaştığı belirtildi.

#5
Foto - Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'e soruşturma: Yapay zeka aramaları şok etti!

Kapının şifresini bilmediğini ifade eden Gülter, daha önce ATV Haber'e yaptığı açıklamada o gün yaşananları anlattı. Eve girmek için karşı komşusunu uyandırdığını belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı: "Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."KAMERA KAYITLARI HAFTALAR SONRA TESLİM EDİLMİŞ! Sabah'ın haberinde aktarılan suç duyurusundaki iddialardan biri de güvenlik kamerası kayıtlarının teslim edilme süreciyle ilgili oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in, görüntülerin bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra yetkililere teslim ettiği öğrenildi. YAPAY ZEKA ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ Soruşturma dosyasına ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri ise Gülter'in flash belleği teslim etmeden önce yaptığı internet aramaları oldu. Gülter'in yapay zeka uygulamalarında "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde sorular yönelttiği ortaya çıktı. Söz konusu aramalar, suç duyurusunda dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.NİŞANLISININ TELEFON SİNYALLERİ DE DOSYADA Suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise Gülter'in nişanlısının telefonuna ilişkin oldu. İddiaya göre nişanlısına ait telefon, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah saatlerinde Yalova'dan sinyal verdi. Şarkıcının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken suç duyurusunda yer alan iddiaların nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

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