Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yaşanan gelişmeleri ve duruşmayı takip eden Avrupalı temsilcileri sert ifadelerle eleştirdi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un da duruşmayı takip edenler arasında bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, yabancı heyetlerin davaya gösterdiği ilginin nedenlerini sorguladı.

“ONLARIN UÇAK BİLETLERİNİ SEN Mİ ALDIN, EKREM?”

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya gelen yabancı temsilcilere İngilizce seslenerek “Hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ederim” dediğini aktaran Karahasanoğlu, özellikle teşekkür ifadesine dikkat çekti.

Yazar, İmamoğlu'nun bu sözlerini yabancı heyetlerin kendisine destek amacıyla geldiğini düşündüğü şeklinde yorumlayarak şu soruyu yöneltti:

“Onların uçak biletlerini sen mi aldın, Ekrem?”

Karahasanoğlu, Avrupalı temsilcilerin Türkiye'deki yolsuzluk iddialarına yaklaşımını da eleştirerek, duruşmayı takip etmelerinin tarafsız gözlem amacı taşıyıp taşımadığını sorguladı.

AVRUPALI HEYETLERE SERT ELEŞTİRİ

Yazısında Avrupa Konseyi raportörleri Marc Cools ve Bryony Rudkin'in yanı sıra çeşitli Avrupa kurumlarından temsilcilerin isimlerine yer veren Karahasanoğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un katılımına da dikkat çekti.

Karahasanoğlu, yabancı heyetlerin davadaki yolsuzluk iddialarını da aynı hassasiyetle değerlendirmesi gerektiğini savundu.

“5 MİLYON DOLAR İSTENDİ” İFADESİNİ HATIRLATTI

Duruşmada dinlenen tanıkların açıklamalarına da değinen Karahasanoğlu, İlker Aydın'ın mahkemede verdiği ifadeyi gündeme taşıdı.

Aydın'ın, “Süleyman Atik aracılığıyla 5 milyon dolar istendi. Paranın çekildiğini biliyorum, ama sonrasını gözümle görmedim” sözlerini aktaran yazar, bu beyanın yargılama açısından önem taşıdığını belirtti.

“ŞAHİT BENİ TANIMADI” SAVUNMASINI ELEŞTİRDİ

Karahasanoğlu, duruşmada ifade veren Orhan Cevahiroğlu'nun geçmişte gerçekleştiğini belirttiği toplantılara ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Murat Kapki'nin, tanığın kendisini tanımamasına dikkat çekmesini eleştiren yazar, aradan geçen yıllar nedeniyle bir kişinin yüzünün hatırlanmamasının toplantılara ilişkin anlatımları tek başına çürütmeyeceğini savundu.

“FONCULAR İÇERİ, BAŞKANLAR DIŞARI” SLOGANINA TEPKİ

Duruşma salonunda atıldığını belirttiği “Foncular içeri, başkanlar dışarı” sloganına da tepki gösteren Karahasanoğlu, fon soruşturmasındaki tutuklu sayılarını hatırlattı.

Yazar, İBB davasındaki suçlamalar ve tanık ifadeleri yerine siyasi sloganların öne çıkarılmasını eleştirerek yargılama sürecinin deliller üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. iŞTE O YAZI...

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