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Dünya ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!
Dünya

ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!

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ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'deki ara seçimlerde seçmenlerin savaşa karşı tutum sergilediğini savundu. Washington yönetimine de seslenen Galibaf, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi halinde ABD'nin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikalıların ara seçimlerde savaşa karşı "hayır" oyu kullandığını söyleyerek, Washington'u İran'a başka bir saldırı düzenlerse ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

X hesabından açıklama yapan Galibaf, "Vicdan ya da geçim sıkıntısı... Amerikalılar SAVAŞA HAYIR dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz. Eğer ABD hükümeti, uluslararası patronlara ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR’ımızın bir kabusla birlikte geldiğini öğrenecektir." dedi.

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, ellerinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'ni de Senato'yu da kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisini kabul ederek, "Sonuçları kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazırım." dedi.

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Yorumlar

İ. Keskin

Eeeee Dünya hali böööle mirim: Kurt kocamayagörsün..... Ne oldum? demeycen, ne olacam? deycen! Haaaaa?
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