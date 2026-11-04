ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikalıların ara seçimlerde savaşa karşı "hayır" oyu kullandığını söyleyerek, Washington'u İran'a başka bir saldırı düzenlerse ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

X hesabından açıklama yapan Galibaf, "Vicdan ya da geçim sıkıntısı... Amerikalılar SAVAŞA HAYIR dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz. Eğer ABD hükümeti, uluslararası patronlara ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR’ımızın bir kabusla birlikte geldiğini öğrenecektir." dedi.

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, ellerinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'ni de Senato'yu da kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisini kabul ederek, "Sonuçları kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazırım." dedi.