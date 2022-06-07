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Spor Ve Balotelli resmen gidiyor
Spor

Ve Balotelli resmen gidiyor

Mario Balotelli için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mario Balotelli'nin kararını verdiği ve İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-06-07 19:58:00 -
Ve Balotelli resmen gidiyor

Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Mario Balotelli, kararını verdi. Mario Balotelli'nin Türkiye'den ayrılmak istediği ve ülkesi İtalya'ya geri dönmek istediği öne sürüldü. Yıldız golcüye özellikle Monza'nın ilgisi bulunuyor.

Balotelli, kararını verdi

İtalya basınında yer alan habere göre; Adana Demirspor'da iyi bir performans sergileyerek iyi bir çıkış yakalayan Mario Balotelli, kararını verdi. Yıldız golcü bu yaz takımdan ayrılarak ülkesi İtalya'ya geri dönmek istiyor.

Monza peşinde

Haberde, İtalya Serie B'den Monza başta olmak üzere birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu belirtildi.

Bu sezonki performansı

Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla bu sezon 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

 

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