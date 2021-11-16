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Spor VAR için ilk karar İtalya'dan geldi
Spor

VAR için ilk karar İtalya'dan geldi

Futbolda Video Hakem Uygulaması'nda (VAR) taraftarların dört gözle beklediği adımı İtalya atacak. İtalya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alfredo Trentalange, yakın zamanda VAR kayıtlarını paylaşacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:28:00 -
VAR için ilk karar İtalya'dan geldi

"Bizim sakladığımız bir şey yok" diyen Alfredo Trentalange, ''Yakında bu yönde bir adım atacağız. VAR diyaloglarını paylaşacağız. O zaman hakemlerin iyi niyetini herkes görecek." ifadesini kullandı.

VAR'ın adaletsizlikleri ortadan kaldırdığını belirten Kurul Başkanı "Yakın zamanda hakemlere katkısı olacağını düşündüğümüz için bir taktisyenle çalışmaya başladık. Artık farklı bir bakış açısıyla da hakemleri eğitiyoruz. Ama en önemlisi hakemlerin kararlarında tutarlı olması'' diye konuştu.

Başkan Alfredo Trentalange, VAR hakemlerini uzmanlaştırmanın da doğru bir uygulama olacağını sözlerine ekledi.

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