Van Gölü’nden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ‘Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı’ çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü’nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar son hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün kirlilikten arındırmak için başlayan 1’inci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2’nci ve 3’üncü etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 110 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1’inci etaptaki çalışmalar tamamlanırken, YYÜ ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2’nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3’üncü etapta ise çalışmalar son süratle devam ediyor.

100’ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak.

İskeledeki 1. etap temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde göl ekosistemindeki olumlu değişim sonrasında çok sayıda kuş türü görülürken, vatandaşlar da sahil kenarında rahatça zaman geçirebiliyorlar.

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