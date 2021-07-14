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Yerel Valilik duyurdu! 30 Ekim'e kadar yasaklandı
Yerel

Valilik duyurdu! 30 Ekim'e kadar yasaklandı

İzmir Valiliği, yangına sebebiyet verilmemesi amacıyla 30 Ekim'e kadar mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 15:02:00 -
Valilik duyurdu! 30 Ekim'e kadar yasaklandı

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek maksadıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasakladığını duyurdu. Duyuru kapsamında ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor.

Her yıl alınan bir karar

Vatandaşlar, kural gereği İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. Kararın bu yıla has olmadığı, her yıl alınan bir karar olduğu belirtildi.

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