Vali Akbıyık’tan Çukurca ilçesine ziyaret Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, bazı incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, bazı incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, berberindekilerle Çukurca ilçesini ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinledikten sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, ilçedeki tarihi taş evlerinin turizme kazandırılarak ilçenin ekonomisine büyük bir katkı sağlandığını belirtti.

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