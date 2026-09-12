CANLI ANLATIM: Konyaspor - Trabzonspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.
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Konyaspor 1 - 0 Trabzonspor
54' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Devre Arası: Karşılaşamanın ilk yarısı sona erdi.
45+2' Sağ kanattan ceza sahasına giren Pina pasını Salah'a verdi. Salah'ın ceza sahası içinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
40' Rajmund Toth savunma arkasına sarkarak Onana ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı ancak Andre Onana yatarak gole izin vermedi!
28' Konyaspor kontratağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz'in ceza sahasının sağından şutunda top Onana'dan döndü. Dönen topu alan Melih pasını yeniden Deniz'e verdi. Deniz'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta Onana kornere çeldi.
22' Mustafa ceza yayının solundan kaleyi yokladı. Mustafa'nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
14' Muci sol kanatta kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top Pina'nın önünde kaldı. Pina'nın ceza yayının gerisinden gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
4' GOL! Ani gelişen Konyaspor atağında orta sahadan çıkan Muleka'nın araya pasında sol kanattan savuna arkasına sarkan Gonçalves ceza sahasına girdi. Gonçalves'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Toth savunmadan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Toth'un vuruşunda top ağlara gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.
Trabzonspor: Onana, Savic Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.