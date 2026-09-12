AÖL kayıt yenileme başladı Kayıt yenileme ücreti belli oldu

Öğrencilerin kayıt işlemlerini durumlarına göre halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla veya Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Öğrencilik durumu aktif olan ancak kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler ile beklemeli durumda bulunan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemi yapabilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Öğrenciler ödemelerini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapabilecek. Ödeme işlemleri MEB’in ödeme sistemi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla gerçekleştirilebiliyor.

Bunun yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halkbank’ın ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları üzerinden de AÖL kayıt ücretinin yatırılması mümkün.

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül-12 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre AÖL kayıt yenileme işlemleri için son gün 12 Ekim 2026 olacak. Öğrencilerin kayıt sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi de belli oldu.

Basılı evrakla gerçekleştirilecek AÖL yazılı sınavı 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yapılacak.

e-Sınav uygulamasına katılacak öğrenciler için sınav dönemi ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında olacak. e-Sınavlar, belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin sınavlara katılabilmek için kayıt işlemlerini ve sınavla ilgili gerekli tercih ve randevu adımlarını belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor.