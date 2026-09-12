Kendince Türkiye’ye gözdağı verdi: Kayalıklardan sahte kabadayılık!

TAHSİN HAN

Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege’de diyaloğun sürdürmek istendiği iddialarına sarılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara’nın kararlı duruşu karşısında yine sembolik şovlara sığındı. Yunan basınındaki haberlere göre; Miçotakis; Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ve Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis’i de yanına alarak, Türkiye’nin hemen burnunun dibindeki Ro ve Strongyli (Çamada) adacıklarına adeta gövde gösterisi yapmaya gitti.

Sözde “iskan ve altyapı incelemesi” kılıfıyla karakolları gezen Miço, Doğu Akdeniz’deki çaresizliğini askeri mizansenlerle kapatmaya çalıştı.

TIKANAN SİYASETE KARŞI “RO LEYDİSİ” SIĞINAĞI

Ankara’nın Ege’deki egemenliği tartışmalı adalar ve deniz yetki alanları konusundaki net tavrı karşısında diplomatik olarak sıkışan Atina, çareyi yine tarihi mitlere sarılmakta buldu. Ro adacığında, geçmişte her gün Yunan bayrağı çekmesiyle bilinen “Ro Leydisi” Despina Achladioti’nin anıtına çelenk bırakan Miçotakis, hemen ardından adadaki yeni askeri karakol binasını ve lojmanları gezdi.

Atina yönetimi; Rafale savaş uçakları, F-35 anlaşmaları ve fırkateyn alımlarıyla Türkiye karşısında kuramadığı askeri dengeyi, kaya parçaları üzerine kurduğu küçük askeri barakalarla telafi edebileceği illüzyonunu yaratmaya çalışıyor.

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Ziyaretin zamanlaması ise oldukça manidar. Atina’nın diyalog mesajları verirken bir yandan da Ege’de karasularını 12 mile çıkarma söylemlerini yinelediği Selanik Uluslararası Fuarı’nın (TIF) hemen ardından bu gezi gerçekleşti.

Miçotakis, Türkiye’den çekindiği için büyük laflar etmek yerine, stratejik açıdan kritik Strongyli ve Ro gibi mikro adacıkların gözetleme noktalarında askerlerle poz vererek “Kimseden izin almayız” imasında bulunmaya kalkıştı.

Şovunu Kastellorizo’da (Meis) demirli bulunan “Teğmen Komutan Grigoropoulos” adlı hücumbotu ziyaret ederek tamamlayan Miçotakis; kara, deniz ve karakol üçlemeli kurgulanmış fotoğraflarla Ankara’ya kendince “caydırıcılık” mesajı gönderdi.

Ancak Atina’nın geri adım atmama maskesi altında yürüttüğü bu sahte kabadayılık, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini değiştirmekten çok uzak bir iç politika malzemesi olmanın ötesine geçemedi.