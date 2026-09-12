  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullarda yeni dönem! Cep telefonları sınıfa giremeyecek 33 yıllık tecrübe ve sağlam irade… TÜBAF’tan Akit ailesine 33. yıl tebriği YÖK, eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı getirdi! İran’daki öğrencilere savaş ayarı 12 Eylül’ün acı izleri hala hafızalarda… Bu zulmü yaşatanlara hakkımız helal değil! Bosna Hersek seçimlerinde Osmanlı detayı! Naaşını Türkiye’den getireceğiz Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi Dervişoğlu’ndan 12 Eylül darbesi paylaşımı Milli iradeye düşürülen kara lekeyi lanetliyorum Tepkilere dayanamayan İBB geri adım attı! Çubuklu-İstinye vapur hattı Ekim’de açılıyor CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı
Gündem Kendince Türkiye’ye gözdağı verdi: Kayalıklardan sahte kabadayılık!
Gündem

Kendince Türkiye’ye gözdağı verdi: Kayalıklardan sahte kabadayılık!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kendince Türkiye’ye gözdağı verdi: Kayalıklardan sahte kabadayılık!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu karşısında çaresiz kalan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara’nın burnunun dibindeki Ro ve Strongyli kayalıklarına çıkarak askeri şova soyundu. Tıkanan diplomasisini küçük adacıklardaki karakol ziyaretleri ve kurgulanmış fotoğraflarla kapatmaya çalışan Atina, ucuz provokasyonlarla Türkiye’ye kendince gözdağı vermeye kalkıştı.

TAHSİN HAN

Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege’de diyaloğun sürdürmek istendiği iddialarına sarılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara’nın kararlı duruşu karşısında yine sembolik şovlara sığındı. Yunan basınındaki haberlere göre; Miçotakis; Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ve Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis’i de yanına alarak, Türkiye’nin hemen burnunun dibindeki Ro ve Strongyli (Çamada) adacıklarına adeta gövde gösterisi yapmaya gitti.

Sözde “iskan ve altyapı incelemesi” kılıfıyla karakolları gezen Miço, Doğu Akdeniz’deki çaresizliğini askeri mizansenlerle kapatmaya çalıştı.

 

TIKANAN SİYASETE KARŞI “RO LEYDİSİ” SIĞINAĞI

Ankara’nın Ege’deki egemenliği tartışmalı adalar ve deniz yetki alanları konusundaki net tavrı karşısında diplomatik olarak sıkışan Atina, çareyi yine tarihi mitlere sarılmakta buldu. Ro adacığında, geçmişte her gün Yunan bayrağı çekmesiyle bilinen “Ro Leydisi” Despina Achladioti’nin anıtına çelenk bırakan Miçotakis, hemen ardından adadaki yeni askeri karakol binasını ve lojmanları gezdi.

Atina yönetimi; Rafale savaş uçakları, F-35 anlaşmaları ve fırkateyn alımlarıyla Türkiye karşısında kuramadığı askeri dengeyi, kaya parçaları üzerine kurduğu küçük askeri barakalarla telafi edebileceği illüzyonunu yaratmaya çalışıyor.

 

TÜRKİYE’NİN HİDDETİNDEN KAÇIP, “GÖRÜNMEZ GÖVDE GÖSTERİSİ” YAPTI

Ziyaretin zamanlaması ise oldukça manidar. Atina’nın diyalog mesajları verirken bir yandan da Ege’de karasularını 12 mile çıkarma söylemlerini yinelediği Selanik Uluslararası Fuarı’nın (TIF) hemen ardından bu gezi gerçekleşti.

 

Miçotakis, Türkiye’den çekindiği için büyük laflar etmek yerine, stratejik açıdan kritik Strongyli ve Ro gibi mikro adacıkların gözetleme noktalarında askerlerle poz vererek “Kimseden izin almayız” imasında bulunmaya kalkıştı.

Şovunu Kastellorizo’da (Meis) demirli bulunan “Teğmen Komutan Grigoropoulos” adlı hücumbotu ziyaret ederek tamamlayan Miçotakis; kara, deniz ve karakol üçlemeli kurgulanmış fotoğraflarla Ankara’ya kendince “caydırıcılık” mesajı gönderdi.

Ancak Atina’nın geri adım atmama maskesi altında yürüttüğü bu sahte kabadayılık, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini değiştirmekten çok uzak bir iç politika malzemesi olmanın ötesine geçemedi.

Yunanistan'dan Türkiye itirafı! "Türklerin gücü göz ardı edilemez"
Yunanistan'dan Türkiye itirafı! “Türklerin gücü göz ardı edilemez”

Gündem

Yunanistan'dan Türkiye itirafı! “Türklerin gücü göz ardı edilemez”

Yunanistan’ın 'Aşil Kalkanı' hayaline milli darbe! AKINCI’dan İHA-300 süpersonik füze hamlesi!
Yunanistan’ın 'Aşil Kalkanı' hayaline milli darbe! AKINCI’dan İHA-300 süpersonik füze hamlesi!

Gündem

Yunanistan’ın 'Aşil Kalkanı' hayaline milli darbe! AKINCI’dan İHA-300 süpersonik füze hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alp

Bunlar en sonunda ülkelerini bize zorla teslim ettirecekler.

Muslum

Sürekli asker ve silah yığınağı yapıyorlar Üstelik bu Adalar askerden ve silahtan arındırılması anlaşmalar gereği şart. Seyirci kalmak çok kötü. Fino köpekleri havlayıp duruyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23