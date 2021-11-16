Valencia, Premier Lig yolcusu mu?

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla, taraftarların gözdesi olan 32 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia için bomba bir iddia gündeme salladı. Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı devreye girdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı yıldız için devre arasında bir teklif sunulacak. Yönetimin de gelecek teklife göre hareket edeceği bildirildi.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.