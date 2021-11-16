  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Valencia, Premier Lig yolcusu mu?
Spor

Valencia, Premier Lig yolcusu mu?

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla, taraftarların gözdesi olan 32 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia için bomba bir iddia gündeme salladı. Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı devreye girdiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:16:00 -
Valencia, Premier Lig yolcusu mu?

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla, taraftarların gözdesi olan 32 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia için bomba bir iddia gündeme salladı. Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı devreye girdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı yıldız için devre arasında bir teklif sunulacak. Yönetimin de gelecek teklife göre hareket edeceği bildirildi. 

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’
Dünya

Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’

ABD ve Avrupa ile arası gerilen Rusya’dan dünya basınına son dakika duyurusu geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydu..
Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...
Dünya

Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...

Çin Hükümeti, Rusya'dan tedarik edilen bazı ürünlerde koronavirüs saptadıklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi durumunda döviz kurunun istikrara kavuşacağını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay