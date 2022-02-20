Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı

Konjonktivit vakalarının salgın düzeyinde artış yaşadığını ve özellikle çocuklarda sık görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli" dedi.

Halk arasında 'kırmızı göz hastalığı' olarak da bilinen konjonktivit vakalarının sayısında artış yaşandığını söyleyen Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Okulların yüze yüze eğitime başlamasıyla birlikte özellikle çocuklarda konjonktivit salgını arttı. Bu kış mevsiminde konjonktivit vakalarında bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle kreş ve ilkokul öğrencilerinde konjonktivit belirtileri görülüyor. Bu rahatsızlıktan da, korona virüste dikkat ettiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmalıyız. Ellerin sürekli yıkanması gerekiyor. Çocukların el, göz ve yüz temasıyla birlikte bazı viral bakteriyel hastalıklar da artış yaşanıyor. Bu yüzden çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Eli yüze getirmemek ve gözleri çok fazla ellememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konjonktivit nedir?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir.

Konjonktivit nasıl geçer evde?

Papatya Çayı

Papatya çayı, göz enfeksiyonu durumunda rahatlama sağlamak için göz banyosu olarak kullanılabilir. Aktardan aldığınız papatya çayını sıcak suda 5 dakika kaynatın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından temiz bir pamuk yardımıyla enfekte olan bölgeye uygulayın veya göz banyosu yapın.

Konjonktivit ne kadar sürede iyileşir?

Genellikle ortalama 7 gün içinde kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, hastalığın kronik hale gelmemesi için hastalara antibiyotik içerikli damla verilir. Kronik bakteriyel konjonktivit ise yaklaşık 4 hafta ya da daha uzun süre boyunca çeşitli belirtilerin görülmesine neden olur.