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Siyaset İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!
Siyaset

İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!

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İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!

İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, duruşma sonrası gece saatlerinde Silivri'den Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası çerçevesinde tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, görülen duruşmanın akabinde gece saatlerinde Silivri'deki cezaevinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

Söz konusu nakil işlemini Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya duyurdu.

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