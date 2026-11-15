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Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

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Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşırken Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden menengiç kahvesine ilgi arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç kahvesi, geleneksel lezzetler arasında yerini aldı.

#1
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden menengiç kahvesine ilgi arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç kahvesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan geleneksel lezzetler arasında yerini aldı.

#2
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Gastronomi alanında UNESCO'nun fark oluşturan şehirler ağında bulunan Gaziantep'te yemekler ve kebaplar kadar menengiç kahvesi de büyük ilgi görüyor. Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin dağlarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak bilinen menengiç meyvesinden hazırlanan kahve, kafein içermemesi ve aromatik lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sıcak içecek olarak tercih edilen menengiç kahvesi, yöresel ve doğal özellikleriyle de yerli ve yabancı turistler tarafından beğeni topluyor. Antep fıstığını andıran tadıyla dikkat çeken kahve, toz veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi hazırlanabiliyor. Geleneksel lezzetini yıllardır koruyan menengiç kahvesi, kış mevsiminde artan tüketimiyle Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

"Menengiç kahvesi kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir" Menengiç kahvesinden ve yararlarından bahseden işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, "Kış aylarının vazgeçilmezi menengiç kahvesi. Özellikle soğuk kış günlerinde boğaz ağrılarına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Menengiç, fıstığın yabani hali, yani aşılanmamış Gaziantep fıstığıdır. Biz de Tahmis Kahvesi'nde sobanın başında misafirlerimizi menengiç kahvesi içmeye bekliyoruz. Menengiç kahvesi tamamen doğal. Uykusuzluk gibi bir probleme neden olmaz. Günde birkaç fincan içilmesinde de bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Eskiden annelerimizin sobanın başında kaynatarak çocuklarına içirdiği bir kahveydi. Çocuklar soğuk almasın, gribal enfeksiyonlara yakalanmasın diye tüketilirdi. Bu nedenle menengiç kahvesi kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir" dedi.

#4
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

"Doğal bir ortamda, insanlara doğal tatlar sunuyoruz" Vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyleyen Bağcı, "Kasım ayının etkisiyle Gaziantep'te havalar soğudu ve soğuk kış günlerine girdik. Vatandaşlar sıcak ortamımızda menengiç kahvesi içmenin ve dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Biz de onlara hizmet ediyoruz.

#5
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Yoğun taleple karşılaşıyoruz, misafirlerimiz bizden memnun. Çünkü menengiç doğal bir malzeme ve kafein içermiyor. Çocuklar da tüketebiliyor. Hamile kadınlarımız da içebiliyor. Yan etkisi olmayan bir kahve diyebiliriz. Menengiç kahvesini sütle hazırlıyoruz. Sütü kaynatıp içerisine menengiç ekliyoruz. Doğal bir malzeme ve doğal bir ortamda, insanlara doğal tatlar sunuyoruz" dedi.

#6
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

"Kahve seven herkese tavsiye ederim" Menengiç kahvesini çok beğendiğini aktaran Remziye Eran, "İstanbul'dan geldim.

#7
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Burası benim üçüncü gelişim ancak her gelişimde ayrı bir tat ve ayrı bir lezzet alıyorum. Şu anda menengiç kahvesini denedim. Gayet lezzetli geldi, damak tadıma da uygun. Büyük bir keyifle içiyorum. Bana anlatılanlara ve yaptığım araştırmalara göre menengiç kahvesinin şifa deposu olduğu söyleniyor. Gerçekten de keyifle içiliyor. Eminim buradaki insanlar da bunu daha iyi biliyor, deneyimlemişlerdir. Kahve seven herkese tavsiye ederim. Ben de kahveciyim ve kahveyi çok severim. Çok lezzetli ve hafif bir içecek. Şifalı olduğu söylendiği için de içmek daha keyifli geliyor" diye konuştu.

#8
Foto - Kayıp 3. aya taşındı ama 'Menengiç kahvesi' kışın gözdesi oldu! Bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı. Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti. Kahve fiyatları bu aydan sonra tekrar düşüşe geçti. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybeden kahvenin libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı. BÖYLECE KAHVE FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ ÜÇÜNCÜ AYINA TAŞIDI Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı değerlendirmede "Kahve fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi dolar endeksinin yükselmesidir." dedi. Dolar endeksinin 103 seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Ergezen, kahvenin ağırlıklı olarak Brezilya ve Vietnam'da üretildiğini ifade etti. Ergezen, ağırlıklı olarak Brezilya'da arabica, Vietnam'da robusta türü kahvenin üretildiğini bildirdi. Bu ülkelerde maliyetlerin dolar bazlı olmadığını söyleyen Ergezen, "Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. KAHVEDE 4 YIL ÜST ÜSTE GÖRÜLEN ÜRETİM AÇIĞI TERSİNE DÖNÜYOR Ergezen, "Kahve rekoltesinde 4 yıldır üst üste üretim açığı görüyorduk. Bu sene bu açığın kahve üretim fazlasına dönmesi söz konusu. El Nino etkisiyle rekoltenin azalacağı endişeleri vardı. Ancak Brezilya tarafındaki yoğun üretim, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim burada rekoltenin üretim fazlasına dönmesine yol açıyor. Üretim fazlası olduğu için de burada kahve fiyatlarında yine baskının oluştuğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Küresel büyümede yavaşlama olabileceğine yönelik endişelerin de kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirten Ergezen, şu açıklamalarda bulundu. "Özellikle ABD ihracatına baktığımız zaman kahve tarafında son zamanların en düşük ihracat rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Burada genel anlamda talep tarafında düşüş olduğunu görmemiz mümkün. Geleceğe yönelik beklentiler de burada düşüşe işaret ediyor. ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel büyümede yavaşlama endişeleri, yüksek enflasyon, yüksek faiz, kahve fiyatlarında da aşağı yönlü baskıya neden olan unsurlardan bir tanesi."

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