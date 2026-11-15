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Spor Ali Ece bakın hangi ismi seçti: Bu da ‘Arda’dan daha iyi futbolcu’ testi
Spor

Ali Ece bakın hangi ismi seçti: Bu da ‘Arda’dan daha iyi futbolcu’ testi

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Ali Ece bakın hangi ismi seçti: Bu da ‘Arda’dan daha iyi futbolcu’ testi

Futbol yorumcusu Ali Ece, Arda Güler'in Avrupa'nın genç yıldızlarıyla karşılaştırıldığı testte yaptığı tercihle gündeme geldi. Çok sayıda dünyaca ünlü futbolcunun adı karşısında yorum yapmayan Ece, yalnızca bir oyuncu için görüşünü dile getirdi.

Ali Ece, VOLE YouTube kanalında "Arda Güler'den daha iyi futbolcu duyana kadar sessiz kal" testine katıldı.
Ece; Martin Odegaard, Jamal Musiala, Fabian Ruiz, Dominik Szoboszlai, Dani Olmo, Fermin Lopez, Florian Wirtz, Rayan Cherki, Cole Palmer, Jude Bellingham ve Nico Paz'ın isimleri okunurken sessiz kaldı.
Lamine Yamal'ın ismi söylendiğinde sessizliğini bozan Ali Ece, son sıralanan beş futbolcuyu ise Arda Güler ile aynı seviyede gördüğünü belirtti.

 

Ece, Yamal'ı daha değerli bulmasının nedenini de şu sözlerle açıkladı:

"Yamal niye daha değerli, çünkü o bir sistemin ürünü. Arda Güler ise bizim olmayan, daha doğrusu çok bozuk olan oyuncu yetiştirme sistemimizdeki güzel bir hata! Yamal'ı altyapıdan en kötü Ronaldinho olur diye yetiştiriyorlar ki o Messi olmak istiyor. O yüzden maalesef Lamine Yamal. Çünkü sistematik bir şekilde oyuncu yetiştirme fabrikasının son modeli."

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