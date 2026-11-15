  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'daki siber saldırı suçlamasına İran'dan sert cevap! İsrail uyarısı Sokakta bırakılan hurda araçlara yaptırım geliyor! 15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı! Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler Siyonistler kirli oyun peşinde! Trump'a İHA saldırısı iddiası Çarpıcı COP31 analizi! Türkiye yeni bir dönemin kapısını mı açıyor? Hükümet karşıtı protestolar büyüdü! Meclis Başkanlığı binasının kapısına demir sopalarla saldırdılar Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık
Gündem Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Trump'tan İran konusunda sürpriz karar hazırlığı! Erdoğan ve Selman'ın çağrısı gündemde
Trump'tan İran konusunda sürpriz karar hazırlığı! Erdoğan ve Selman'ın çağrısı gündemde

Gündem

Trump'tan İran konusunda sürpriz karar hazırlığı! Erdoğan ve Selman'ın çağrısı gündemde

AK Parti'den Erdoğan paylaşımı
AK Parti'den Erdoğan paylaşımı

Gündem

AK Parti'den Erdoğan paylaşımı

Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu
Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu

Gündem

Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu sinsi yapı halen var öteden beri

Eskiden milleti içerden kırdırmak için devletin içinde görevli olanlardan türk kürt alevi sünni tezgahları oynatan fitne oyuncuları vardı.Çorum maraş sivas hadiselerini oynatan pkk ya taraf devlete düşman kitle oluşturma amaçlı.Aynı yapılanma halen 1 dolar koy bul tezgahı ile aynı fitne aynı amaca çalışıyor.Yani devlete düşman pkk ya kürdistana destek verecek kitleler oluşturma amaçlı sinsi projeler yürüten içerdeki yapılanma.Burası er geç ortaya çıkarılarak milleti parçalamaya çalışan emniyet istihbarat içindeki bu şeytani şebeke bulunup yok edilecek.er yada geç.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23