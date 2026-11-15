Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.