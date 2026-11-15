Birecik'te feci kaza! Anne-baba öldü, çocukları...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralandı. Otomobil ile iş makinesinin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KEPÇEYE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, seyir halindeki, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kepçeye çarptı.

Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan aile fertleri kazadan ağır şekilde etkilendi.

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada otomobilin sürücüsü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne ve babanın hayatını kaybettiği kazada, aynı araçta bulunan iki çocuk ise yaralandı.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk tedavi altına alındı.

Çocukların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Anne ve babanın yaşamını yitirdiği, iki çocuğun yaralandığı kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik birimlerinin, otomobil ile kepçenin çarpışmasına yol açan koşulları ve kazanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla inceleme yürüttüğü bildirildi.

Kepçenin sürücüsünün kimliği ve kazadaki sorumluluk durumuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.