Müslüman Türk toplumunun hayali gerçekleşiyor: Hollanda’nın 17 yıldır engellediği camiye izin çıktı

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Hollanda’nın Enschede kentinde Türk toplumunun 17 yıldır hayata geçirmeye çalıştığı yeni cami projesinde beklenen gelişme yaşandı. Siyasi tartışmalar, çevre sakinlerinin itirazları ve mahkeme süreçleri nedeniyle yıllarca ertelenen Enschede HDV Selimiye Camii için inşaat ruhsatı alındı.

Temel atma töreninin 18 Aralık 2026’da yapılacağı açıklandı. Yaklaşık iki yılda tamamlanması planlanan yeni cami, kentteki iki eski ibadethanenin yerini alacak.

CAMİ PROJESİ YILLARCA BELEDİYE VE MAHKEMELERDE GÖRÜŞÜLDÜ

Yeni cami için ilk girişimler 2009 yılında başladı. Ancak ezan sesi, trafik ve otopark konusundaki itirazlar nedeniyle proje yıllarca ilerleyemedi. Mahalle sakinleriyle sağlanan uzlaşmanın ardından 2016’da belediye meclisinden siyasi destek alınsa da Hollanda Danıştayı (Raad van State), trafik yoğunluğuna ilişkin değerlendirmeleri yetersiz bularak imar planını iptal etti.

Hazırlanan ikinci plan da yargıdan geçemedi. 2020’de sunulan üçüncü plan ise trafik ve otopark sorunları gerekçesiyle belediye meclisinde reddedildi. Bu süreçte cami karşıtı gösteriler düzenlenirken aşırı sağcı Pegida grubunun inşaat alanını domuz kanıyla kirlettiği yönünde haberler yayımlandı.

Enschede Belediye Meclisi, 2022’de trafik yoğunluğunu azaltacak ek bir kavşağın da yer aldığı yeni imar planını onayladı. Hollanda Danıştayının 2023’te projeye onay vermesiyle hukuki süreç sona erdi. İnşaat ruhsatının alınmasıyla da projenin uygulama aşamasına geçildi.

GÖKHAN ÇELİK: ÜÇ NESLİN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Enschede HDV Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çelik, inşaatın başlayacak olmasının Türk toplumu için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Çelik, 17 yıldır bekledikleri cami için üç kuşağın emek verdiğini anlattı. Projenin dedelerinin hayali olarak başladığını, babalarının bu hayali gerçekleştirmek için girişimlerde bulunduğunu ve inşaatı başlatmanın kendi kuşaklarına nasip olduğunu ifade etti.

Yeni caminin tamamlanmasının ardından geniş katılımlı bir açılış töreni düzenlemek istediklerini de belirten Çelik, uzun yıllar süren bekleyişin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ENSCHEDE TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİNDEN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

İnşaat ruhsatının alınmasının ardından Enschede Türk Kültür Derneği de sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Dernek Başkanı Abdullah Kaçar imzasıyla paylaşılan açıklamada, 18 Aralık’ta temel atma töreninin gerçekleştirileceği belirtilerek yeni caminin yalnızca bir ibadet binası olarak görülmediği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu müjdeli haber, sadece bir binanın inşasına başlanması değil; birlik ve beraberliğimizin, inancımızın, kardeşliğimizin ve gelecek nesillerimize bırakacağımız manevi mirasın da temelinin atılmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Dernek, inşaat sürecine ilişkin Rabobank’ta düzenlenen toplantıya da katıldığını bildirdi.

Kaçar, camilerin ibadetin yanı sıra toplumun bir araya geldiği, çocukların ve gençlerin kültürel ve manevi değerleriyle yetiştiği mekânlar olduğunu belirtti.

Derneğin projeye desteğini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, “Gelin, bu hayırlı eseri hep birlikte yükseltelim. Ayrılıklarımızı bir kenara bırakalım, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenelim” çağrısı yapıldı.

YENİ SELİMİYE CAMİİ 625 KİŞİLİK OLACAK

Enschede’de inşa edilecek yeni cami, normal koşullarda 625 kişiye ibadet imkânı sunacak. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi katılımın yoğun olduğu dönemlerde ise kapasitenin yaklaşık 1.500 kişiye ulaşabileceği belirtiliyor.

Cami yerleşkesinde ibadet alanının yanı sıra bir dükkân ve yeme-içme işletmesi de bulunacak. Projeyle kentteki iki eski caminin faaliyetlerinin tek merkezde toplanması hedefleniyor.

Enschede HDV Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çelik, mevcut ibadethanelerin oldukça eski olduğunu belirterek park ücretleri ve çevredeki trafik yoğunluğunun da sorun yarattığını ifade etti.

Yeni caminin yaklaşık iki yılda tamamlanması öngörülüyor. İnşaat maliyeti ise müteahhidin belirlenmesinin ardından netleşecek.

18 Aralık’taki temel atma törenine Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker’in de katılması bekleniyor.