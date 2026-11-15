Ameliyat beklerken hava saldırısında şehit oldu!

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nde hastane yatağında yatan Seyf Ebu Hatab, perşembe sabahı geçireceği ameliyat nedeniyle büyük korku yaşıyordu.

26 yaşındaki Filistinli genç, o gece annesinin hastanede yanında kalmasını istiyordu. Annesi ise sabah namazının ardından geri dönerek yanında kalacağına söz vermişti. Ancak annesi dönmeden önce İsrail, gece saatlerinde hastaneye saldırı düzenledi. Hastanenin cerrahi bölümünün bulunduğu binaya iki füze isabet etti ve Ebu Hatab hayatını kaybetti.

MepaNews'in aktardığına göre, kardeşi Eşref Ebu Hatab, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Küçük kardeşimiz, dostumuz ve ailemizin dayanağı, korku içerisinde hastane yatağında yatarken, hareket edemeyecek ve kendisini savunamayacak durumdayken öldürüldü."