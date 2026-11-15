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Aktüel Sokakta bırakılan hurda araçlara yaptırım geliyor!
Aktüel

Sokakta bırakılan hurda araçlara yaptırım geliyor!

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Sokakta bırakılan hurda araçlara yaptırım geliyor!

Büyükşehirler başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda veya özel mülklerde uzun süre boyunca terk edilmiş durumda bulunan hurda ve kullanılamaz araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Büyükşehirler başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda veya özel mülklerde uzun süre boyunca terk edilmiş durumda bulunan hurda ve kullanılamaz araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Çevre kirliliği ve güvenlik zaafı oluşturan bu araçlar için vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçildi. Araçların yanma riski taşıması, uyuşturucu kullanımına alan açması ve terör örgütlerince EYP düzeneği kurularak kullanılabilme ihtimali gibi hayati riskler değerlendirildi.

İl valilikleri ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istedi. Kolluk ve zabıta birimleriyle koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi.

 

PARA CEZASI GELİYOR

Ayrıca kullanılamaz hâldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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