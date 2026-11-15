Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki soru, dinî bilgi ve genel kültürü bir araya getirdi. Yarışmada yöneltilen "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu merak uyandırdı.

Sorunun doğru cevabı Hz. Muhammed (s.a.v) olarak biliniyor.

KUR'AN-I KERİM'DE HZ. MUHAMMED'E NEDEN ADIYLA HİTAP EDİLMİYOR?

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in (s.a.v) ismi dört ayette geçmesine rağmen kendisine doğrudan "Ey Muhammed" şeklinde bir hitap bulunmuyor. Bunun yerine "Ey Nebi", "Ey Resul", "Ey örtüsüne bürünen" ve "Ey bürünüp sarınan" gibi ifadeler kullanılıyor.

Bu hitap biçimi, İslam âlimleri tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik tazim ve yüceltme ifadeleri kapsamında da değerlendirilmiştir.