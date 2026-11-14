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Dünya Hamas'tan Gazze çağrısı
Dünya

Hamas'tan Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Hamas'tan Gazze çağrısı

Filistinli kahraman mücahitlerin oluşturduğu Hamas'ın lideri Hayye'den Arap ve İslam ülkelerine Gazze için "acil eylem" çağrısı yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, kış mevsiminin gelmesiyle Gazze Şeridi'nde derinleşen insani felaket karşısında Arap ve İslam ülkelerine acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi, "Hayye, Gazze'deki İnsani Felakete Karşı Acil Harekete Geçilmesi İçin Arap ve İslam Ülkelerine Mesajlar Gönderiyor" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle insani krizin daha da derinleşmesi üzerine Hayye'nin Arap ve İslam ülkelerine mesajlar gönderdiği belirtilerek, süregelen abluka, aç bırakma politikaları ve barınma ile temel hizmetlerden mahrumiyet karşısında acil harekete geçilmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Hayye'nin, Arap ve İslam ülkelerini Gazze'deki ağır insani durum hakkında bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Gazze'de yaşananları artık yalnızca acil bir yardım krizi veya sadece saldırıların doğal sonuçları değil, (İsrail'in) aç bırakma politikalarının, yaşamın temel unsurlarının sistematik olarak yok etmesinin ve bölgedeki iyileşme için gerekli yardım ve malzemelerin girişinin kasıtlı olarak kısıtlamasının sonucu olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamındaki saldırıları durdurma, sınır kapılarını açma ve üzerinde mutabık kalınan miktarda gıda, insani yardım, tıbbi malzeme ve inşaat malzemesinin girişine izin verme gibi yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret edildi.

 

İsrail'in bu tutumunun, 3 yılı aşkın süredir devam eden saldırıların ardından Gazze'deki insani ve yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Özellikle kış mevsiminin gelmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin yıpranmış çadırlarının yağmur suları altında kalmasıyla bölgedeki koşulların ağırlaştığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının çarşamba günü açıkladığı verilere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da zarar gördü.

İsrail ordusu, 12 Kasım Perşembe günü gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamış, saldırıda aralarında bir çocuk ve doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

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