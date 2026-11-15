Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı!

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu’nun Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı. Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gazetecilere özel açıklamalarda bulunan Dedusenko, yatırımların Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası üzerinde iki katlık çarpan etkisi oluşturduğunu söyledi. Akkuyu’nun Türkiye tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olduğuna dikkat çeken Dedusenko, projenin enerji sektörünün ötesinde sanayiden hizmetlere kadar ekonominin genelinde güçlü bir hareketlilik meydana getirdiğini vurguladı.

35 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Santralde en az 4 bin Türk ve Rus uzmanın birlikte görev yapacağını belirten Dedusenko, sahadaki her bir pozisyonun bölgede farklı sektörlerde 10 ek istihdam oluşturduğunu ifade etti. İnşaatın en yoğun döneminde 35 bin kişinin çalıştığı projede yaklaşık 600 Türk mühendisin eğitilmesinin planlandığını ve yarısından fazlasının hâlihazırda sahada görev aldığını kaydeden Dedusenko, şu bilgileri paylaştı: İlk güç ünitesini çalıştırıp yönetecek uzmanlar yeterlilik sınavlarını geçti. Önce sahada Rosatom’un sınavına girdiler, ardından sonuçlar Türk düzenleyici kuruluş tarafından onaylandı. Yakında güç ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu kişiler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda çalışıyor ve operatör olarak böylesine sorumluluk gerektiren bir görevi üstlenmeye de başlıyorlar.

DENEYİM YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Projede 300’den fazla Türk şirketinin doğrudan yer aldığını ve Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) denetim süreçlerinde aktif rol oynadığını aktaran Dedusenko, yerli firmaların nükleer standartlarda üretim yetkinliği kazandığını belirtti. Bu tecrübenin artık yurt dışına ihraç edildiğini vurgulayan Dedusenko, Türk teknik destek kuruluşu NÜTED’in Rosatom’un Macaristan’daki projesinde görev aldığını, Türk şirketlerinin Mısır’daki El-Dabaa NGS inşasında da rol üstlendiğini dile getirdi. Dedusenko ayrıca, Türkiye’nin Sinop ve Trakya’daki yeni nükleer santral planları ile küçük modüler reaktör değerlendirmelerinin önemli bir uluslararası iş birliği potansiyeli barındırdığını kaydetti.

2053 HEDEFİNE DESTEK

Antalya’daki COP31 ve Dünya Nükleer Günleri için Türkiye’ye gelen yabancı delegasyonların Akkuyu sahasında ağırlandığını belirten Anton Dedusenko, santralin Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefine kritik katkı sunacağını söyledi. Dört ünite tam kapasite devreye girdiğinde fosil yakıt ikamesi sayesinde yılda yaklaşık 18 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyonun engelleneceğini vurgulayan Dedusenko, bu rakamın Türkiye’nin yıllık sera gazı salımının yüzde 3,2’sine karşılık geldiğini ifade etti. Dedusenko, Akdeniz ekosisteminin korunması için deniz florası ve faunasının inşaat aşamasından itibaren düzenli olarak izlendiğini de sözlerine ekledi.