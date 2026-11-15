15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (15 Kasım 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٣٠) یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزٖیدٍ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(30) O gün cehenneme “Doldun mu?” diyeceğiz; cevap verecek: “Daha yok mu?”
(Kaf Suresi, 50/30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.”
Kaynak: Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97