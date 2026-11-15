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İSLAM 15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (15 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٠) یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزٖیدٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(30) O gün cehenneme “Doldun mu?” diyeceğiz; cevap verecek: “Daha yok mu?”

(Kaf Suresi, 50/30)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.”

Kaynak: Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97
 

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